余計なモノは持たない。必要なものだけに囲まれて暮らす。掃除もラクで、お金も貯まる。そんな「ミニマルな暮らし」に憧れる人は少なくありません。実際、物を減らすことで生活や家計が改善するケースが多いのは事実。しかし、その価値観が行き過ぎたとき、夫婦間に思わぬ問題を生むこともあるようです。

贅沢していないのに「お金が貯まらない」

聡子さん（52歳）は夫・敏郎さん（54歳）との2人暮らし。敏郎さんはメーカー勤務の会社員で、聡子さん自身もパートとして働いており、世帯の手取り収入は月40万円ほど。住宅ローンは月11万円払っていますが、長男28歳と長女25歳は独立しており、教育費の負担も終わっていました。

一見すると、老後資金をそれなりに準備できそうな環境です。ところが現実は違いました。

「毎月、なんでこんなにお金が残らないのか……自分でもわかっていなかったんですよね」

3年前、預金残高は300万円にも届いていませんでした。外食は月に数回程度。ブランド品も買わない。特別贅沢していないのに、お金が残らないのです。

家計簿をつけたこともありませんでしたが、「いま思えば理由は明白だった」と聡子さん。

ドラッグストアで買う日用品、100円ショップの商品に収納グッズ。さらに、セール品、食べきれない食料品、キッチンには大小合わせて10個以上の鍋やフライパン。夫婦2人しかいないのにマグカップは20個近くあり、クローゼットには何年も着ていない服が山積み。納戸には、使わなくなった健康器具や古い家電が何年も置かれたままでした。

「安かったから」「いつか使うかもしれない」――そんな理由で買った物が溢れかえっていたのです。

そんな聡子さんを変えたのが、SNSで観たミニマリストの動画でした。真っ白な床に、余計な家具のない部屋。そして、少ない持ち物で快適に暮らす人々。

「こういう生活なら、時間もお金も無駄にしなくて済むのかもしれない」

聡子さんは、「どう考えてもいらないもの」から片付けていくことを決意しました。

物を片付けたら、お金が貯まるように

着なくなった服、読み終えた本に、使わない食器。最初はフリマアプリに出品していましたが、写真撮影や発送作業が面倒になり、途中からはリサイクルショップへ。売れないものは思い切って処分していきました。

もともと物を捨てるのが苦手だった聡子さんですが、一度部屋がスッキリすると気持ちがいいと気づくと、そのスピードはどんどん上がっていったといいます。

3ヵ月後には、家の様子と家計に変化が出ていました。

物が減ったことで、日用品や食料品の在庫が一目で分かるようになりました。すると無駄買いが激減。スーパーやドラッグストア、100円ショップでも、本当に必要なものだけを買うようになり、毎月5万円以上を新たに貯蓄へ回せるようになったのです。

床に物がないため掃除機は5分で終わります。探し物をする時間もなくなりました。

「もっと早くやればよかった」

ですが、家が片付いても聡子さんの満足感は長続きしませんでした。

「まだ減らせる」が止まらない

今度は「もっと減らせるものがあるのではないか」と考えるようになった聡子さん。

「なくても困らないから」と、リビングのラグやソファ、壁に飾っていた絵、雑貨や観葉植物まで処分。床には何もなく、棚の上もスカスカ。その余白に聡子さんはうっとりしていましたが、夫の敏郎さんは違いました。

ある日の夕食後、ぽつりと口にします。

「……この家、ホテルみたいで落ち着かないな」

決定的だったのは、敏郎さんの買い物でした。出張先で陶器のマグカップを買ってきて、「これ、なかなか良いだろ？」 と嬉しそうに見せる敏郎さん。しかし、聡子さんは反射的に言ってしまいました。

「それ、本当にいるの？ マグカップならあるじゃない。せっかく減らしたのに」

それから、敏郎さんは買い物の話をしなくなりました。「俺の物だけは触らないでくれ」と、本を買っても見せない。工具を買っても言わない。趣味用品はすべて自室へ運び込みます。

以前のリビングは物にあふれていましたが、夫婦でテレビを見ながらおしゃべりをする場所でもありました。しかし、敏郎さんはすっかり自室にこもるように。夫が消えたリビングで、聡子さんは自分の間違いに気づきました。

「やりすぎちゃった」…くつろげない家という本末転倒

聡子さんは、こう振り返ります。

「やりすぎちゃったんですよね。夫との楽しい暮らしが一番なのに。帰省してきた娘と息子にも『くつろげない』って言われてしまって」

今はラグを敷き、ソファとテーブルを置き、観葉植物やお気に入りの雑貨も少し戻しました。SNSや雑誌に出てくるような理想の部屋を目指す必要は、自分たちにはなかったのだと気づいたのです。

ただ、片付けを通じて得たものは大きかったといいます。家具の買い戻しや、子供たちの結婚祝いなどの出費はありつつも、貯金はこの3年で250万円以上増えました。

総務省「家計調査（2024年）」によると、高齢夫婦無職世帯の平均的な実収入は月25万円程度である一方、消費支出は約28万円前後となっており、多くの世帯が年金だけでは赤字になっています。

聡子さん夫婦は、このまま60歳ぐらいまで今のペースで働けば、退職金と貯金を合わせて2,000万円以上は確保できる見込みも立ちました。かつての老後への漠然とした不安も薄れました。

家計は改善し、貯金も増え、家は清潔になった――。しかし、暮らしとは効率だけで成り立つものではありません。

お気に入りのカップや趣味の本、旅先で買った思い出の品。それらは生活に必要不可欠ではないかもしれませんが、「あると嬉しい」「あると幸せ」と感じられるものです。極端に突き詰めるよりも、家計と居心地の良さのバランスを取ることが大切なのかもしれません。