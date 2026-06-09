愛知県で今年9月に開幕するアジア・アジアパラ競技大会。

8日、大会の組織委員会と流通大手イオンとのパートナーシップ締結式が名古屋市内で行われ、会場にはバドミントン元日本代表の桃田賢斗選手が登場しました。

パートナーシップの契約締結式には、愛知県の大村秀章知事やイオンの吉田昭夫取締役代表執行役社長らが出席しました。

イオンは、選手や大会関係者へのドリンクや軽食の提供、オリジナル商品の販売などを行っていくとしていて、吉田社長は「今年は冬のオリンピックやサッカーW杯など国内がスポーツ一色になる年。今大会の機運醸成に貢献できれば」と話しました。

また、アスリート代表としてバドミントン元日本代表の桃田賢斗選手が会場に招かれました。

トークセッションに参加したあとは、応援企画としてスマッシュを披露する場面もありました。

桃田選手は鋭いスマッシュを決めて会場を盛り上げたほか、大会に出場する選手たちに向けて「まわりの人たちへの感謝の気持ちと初心を忘れないで」とエールの言葉を贈りました。

アジア45の国と地域が参加するアジア競技大会は9月19日から開かれ、イオンでは大会の記念商品やビールなどの販売も始まっています。