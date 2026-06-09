10年間の下積みを経てOWVを結成し、ダンスボーカルグループとして活動を続ける浦野秀太さん。

前編では、「やりたい仕事」とは違う道を歩みながらも、夢を曲げずに突き進んだ下積み時代に迫りました。

後編では、PRODUCE 101 JAPANの舞台裏からOWV結成後に訪れた「覚醒」の瞬間、そして長い下積み生活で培った仕事への価値観と、今後の夢を伺います。

前編： 「やりたい仕事」じゃなくても、夢を曲げなかった――10年の下積みを経て、夢をつかんだOWV・浦野秀太の軌跡

「終わりじゃない」落選後に見えた次のチャンス

――PRODUCE 101では最終的にデビューには至りませんでした。落ちた瞬間の心境はどんなものでしたか？

落ちたときは、清々しかったです。ずっとギリギリの順位でのぼり続けていたので、「ここまで来られた」という気持ちのほうが大きくて。

あと落ちて気づいたのは、ちょうど大学4年生で卒論の締め切りがギリギリだったんですよ。もしファイナルまで残っていたら、大学を卒業できていなかったとは思いました（笑）。

――ラストチャンスだと思って臨んだオーディションに落ちても、「終わった」という気持ちにはならなかったですか。

卒論を提出して一段落し、冷静になったあとは、むしろポジティブでした。知名度も上がっていましたし、SNSのフォロワーが一気に増えるなど、兆しは見えていたので。

それに、一緒にオーディションを受けた仲間が90人以上いたことが大きかったです。「この人たちとダンスボーカルグループが組める！」としか考えていませんでした。「これで終わりだ」なんて、まったく思わなかったですね。

「浦野いれんの？」から始まった、OWV結成の裏側

――OWV結成の経緯を聞かせてください。

オーディションが終わってから、落ちた仲間の間で「お前これからどうする？」という探り合いが始まったんです。

そんな中で、僕はいろんな事務所を渡り歩いてきた経験から、「やるなら吉本興業でやりたい」と思っていました。やっぱり大きな事務所のほうが、活動していく上でいいはずだと思ったんです。

本田康祐くん（現OWVリーダー）も「吉本でしかやりたくない」と言っていたので、本田くんに、僕の思いを伝えました。

――そこから仲間が集まった？

そうですね。本田くんはオーディションでファイナリストまで残っていて、すごく人気だったから、メンバーを集められる立場だったんです。そこから、かっちゃん（中川勝就）や文哉（佐野文哉）にも声をかけてくれました。

それからはよく4人でいましたね。「かっこいい音楽をやりたい」という夢が一緒で、空気感も似ていて。最初から仲が良かったし、キャラもそれぞれ違うから、すごくいい仲間だと思いました。

――その後、吉本興業に「デビューさせてほしい」と言いに行ったんですよね。

最初は4人、個別で吉本興業の本社で面談を受けたんですよ。それぞれの面談の間は新宿のカフェで集まって、1人ずつ戻ってきたら、「なに話した？」と確認し合っていました。

でも、吉本興業としては「浦野いれんの？」という感じだったらしくて（笑）。当初は僕じゃなくて、外国籍のメンバーを入れる話があったみたいなんです。でもメンバーたちが「浦野を入れます」とちゃんと言ってくれて。僕も個別の面談で、熱い思いを伝えました。

――どんなことを伝えたんですか？

「オーディション外の僕を見てほしい」と言いました。PRODUCE 101ではカッコつけすぎてしまって、ムードメーカーな本来の自分をまったく出せなかったので。

本田くんにも「裏での素顔を見せたほうが人気が出るよ」と言われてたんですけど、かわい子ぶってカッコつけちゃってましたから。恥ずかしい……（笑）。

――その後、晴れてOWVの結成が正式に決まったときの気持ちはいかがでしたか？

本当に嬉しかったですね。グループ名やロゴを渋谷のカフェで話し合っているときが、至福の時間でした。 「わあ、これがメンバーか」みたいに思って 。

グループ名についても、当時はアルファベット3文字のグループ名が流行っていたので、「どのアルファベットにする？」という話もして。新聞のラテ欄に並んだときに見劣りしないグループ名をあれこれ試して、BTSさんの下にOWVを並べてみて「かっこよくね？」とか（笑）。

初めて、同じ夢を持つ仲間ができたんだと実感しましたね。ずっと一人でがむしゃらにやってきたので、本当に嬉しかったです。

――支えてくれたご家族も喜んでくれましたか？

抱き合いましたね。懐かしいです。家族が「秀太の夢は私たちの夢」と言って、全面サポートしてくれたから、夢を叶えることができた。もし「やめなさい」と言われていたら、本当にどうなっていたかわからないです。

遠回りの10年が教えてくれた“ブレない思考”

――長い下積み期間が生きていると思うことはありますか？

いろいろありますけど、特に考え方の面で、今にすごく生きています。長く芸能の世界を見てきたことで、浮足立つことがないというか……。

例えば、先にデビューした人がうまくいかなくなっていく場面も見てきたし、現場での態度が悪い先輩が噂になるのも見て、挨拶や礼儀の大切さも学びました。

――下積み期間に、人として成長したんですね。

そうですね。一般社会にうまくなじめるかどうかは置いておいて、芸能界の考え方は身につきました。

今も天狗になったり、浮足立ったりすることは、本当にないですね。OWVは4人とも、そういうのがまったくない。QWV（OWVのファンネーム）も安心して推してもらって大丈夫です（笑）。

PRODUCE 101で「101位」だった男が変わった理由

――デビュー後は、自分に何か変化はありましたか？

PRODUCE 101でディレクターだった方に、僕は「101位だった」って言われているんです。どんだけ嫌われてたんだよってくらい、オーディションのときは変にカッコつけてしまっていたんですよね。「1分間PR」という企画のときも、撮影の時間がないのに、ずっと髪型を鏡で直していたらしくて（笑）。

でも、そのディレクターさんは今、OWVのYouTube制作をしてくれていて、「あの頃は101位だったけど、今は1位だ」と笑い話で言ってくれます。

――それは努力をしたことで、認めてもらえた？

というよりも、やっぱり普段の自分を見せられるようになったんだと思います。それは、OWVのメンバーが、いじってくれて、引き出してくれたから。本来のムードメーカーなところを自然と出せるようになりました。

――4月にリリースされた最新シングル『ROCKET MODE』は「覚醒」がテーマですが、それでいうと浦野さんが「覚醒」した瞬間は？

OWVになってからですね。100％！ 同じ夢を持つメンバーに出会って、気づかされたことは多かったです。

そういう仲間ができると、自分の成長速度も上がっていくんですよ 。チームは本当に大事な気がします。刺激をもらうことが本当に多いです。

そう考えると、17歳でデビューしなくてよかったのかもなあ。OWVになれてないですからね。OWVになることが運命だったのかもしれないです。

現場を「楽しくする」が、浦野流の仕事の流儀

――今、仕事で大切にしている価値観はありますか？

現場を楽しくすることです。楽しいと仕事の効率って上がると思うんですよ。怖い雰囲気の現場だと縮こまって、自分らしく動けなくなりますから。だから僕は、 どんな現場でも明るくしたいという気持ちがあります 。

――みんなを楽しませるのが、浦野さんの仕事のポリシー？

そうですね。ピリっとしなきゃいけないときに明るくしようとして、怒られたことも結構ありましたけど（笑）。

それでも、楽しい現場にしたいんですよね。僕は怒ることは本当にないです。これは、どれだけキャリアを積んで売れたとしても、大御所になったとしても、変えたくないですね。明るいおじいちゃんになりたいです。

――自分らしいキャリアを築くために大切なことは何だと思いますか？

やっぱり、やりたいことを曲げずに突き進むこと。そして、昔の自分より成長していくことだと思います。

僕は、昔の自分の画像や動画を見て、やる気を出すことがあるんですよ。垢抜けていなかった自分や、ダンスが全然できてなかった自分を見て、頑張ろうってなるんです。成長を積み重ねると自己肯定感も上がってくるし、それがまたモチベーションにつながっていく。 そうやって昨日の自分よりも成長していくことが、自分らしいキャリアをつくるのには大事な気がします 。

――そんな浦野さんの今後の目標は？

OWVとしては、武道館が絶対的な目標ですね。ずっと掲げてきたので、ドーム級に売れたとしても、武道館は絶対にやりたい。今年はツアー（『OWV LIVE TOUR 2026-SQUAD-』）があって、12月には両国国技館でライブをするんです。キャパ的にはあと一歩というところまで来ているので、いつかそこに手が届く日を目指してやっていきたいです。

あとは、おじいちゃんになるまでOWVで楽しくやり続けることですかね。4人でいると、できそうな安心感もありますしね。

プロフィール 浦野秀太（うらの・しゅうた） 浦野秀太（うらの・しゅうた） 1997年6月17日生まれ、神奈川県出身。A型。メンバーカラーは黄色。グループのムードメーカーで、伸びと広がりのある歌声をもつメインボーカル。趣味は家族旅行、サウナ、グルメやカフェ巡り、お笑い番組。特技はピアノ。「ぽかぽか」（フジテレビ系）隔週火曜レギュラーや、モデルとしても活躍。 X（旧Twitter） @shuta_urano Instagram @shuta_urano X（旧Twitter） @shuta_urano Instagram @shuta_urano OWV（オウブ） 本田康祐・中川勝就・浦野秀太・佐野文哉からなる4人組ボーイズグループ。グループ名「OWV」には、“Our only Way to get Victory～勝利を掴む僕たちだけの道～”という意味が込められており、唯一無二の存在としてこの世界で勝利を掴むというメンバーの強い想いが表されている。2020年9月30日に1st single『UBA UBA』でメジャーデビュー。2025年4月6日には、結成5周年を記念したワンマンライブ「OWV 5th Anniversary LIVE -SUPERNOVA-」を幕張メッセ国際展示場にて開催し、大成功を収めた。圧倒的なパフォーマンス力と抜群のチームワーク、そしてバラエティでも光る個性で幅広い層から支持を集め、今なお人気急上昇中。 ＜告知＞ 12th single 「ROCKET MODE」 発売日：2026年4月8日(水) ▼MV OWV - 「ROCKET MODE」Music Video 『OWV LIVE TOUR 2026-SQUAD-』 ▼神奈川(横浜)公演

日時：7月4日(土)

【一部】14:00開場/15:00開演

【二部】18:00開場/19:00開演

場所：Zepp Yokohama ▼愛知(名古屋)公演

日時：7月19日(日)

【一部】14:00開場/15:00開演

【二部】18:00開場/19:00開演

場所：Zepp Nagoya ▼福岡公演

日時：8月11日(火)

【一部】14:00開場/15:00開演

【二部】18:00開場/19:00開演

場所：DRUM LOGOS ▼宮城(仙台)公演

日時：8月22日(土)

【一部】14:00開場/15:00開演

【二部】18:00開場/19:00開演

場所：仙台PIT ▼大阪公演

日時：9月27日(日)

【一部】14:00開場/15:00開演

【二部】18:00開場/19:00開演

場所：Zepp Namba ▼東京公演

日時：12月13日(日)

16:00開場/17:00開演

場所：両国国技館

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：内藤瑠那