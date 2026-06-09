小学6年生で芸能の世界に飛び込み、約10年の下積み期間を経て、現在は吉本興業所属のダンスボーカルグループ・OWV（オウブ）として活動する浦野秀太さん。洗練されたパフォーマンスで魅せる一方、バラエティー番組にも出演し、その飾らない人柄でも愛されています。

そんな浦野さんのデビューまでの道のりは、決して平坦ではありませんでした。「いつデビューするの？」と周囲からプレッシャーをかけられながらも、夢を曲げずに突き進んだキャリア。

その原動力はどこにあったのか。前編では、浦野さんの下積み時代のキャリアの軌跡と、夢を諦めない思考法に迫ります。

後編： OWV・浦野秀太が語る、グループ結成と覚醒の物語「仲間ができると、自分の成長速度も上がっていく」

勉強からの「逃げ」で始まった芸能生活

――浦野さんのこれまでのキャリアを教えてください。

すごくざっくり言うと、小学6年生の夏から芸能活動を始めて、STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所、以下STARTO）に入って、その後にアクターズスタジオ、エイベックスを経て、今は吉本興業に所属しています。

芸能を始める前は、幼稚園から小学校にかけて、ピアノ、水泳、サッカー、合気道など、いろんな習い事をしていました。でも、小学6年生からは、もうすべて芸能ベースの人生になりましたね。

――STARTOに入った経緯は？

あるあるですけど、お母さんが2年間くらい履歴書を送り続けていたんです。それで、ある日突然「受かったわよ」って言われて。

そのときは中学受験の塾にも通っていて、クラスも結構上のほうで。朝4時に起きて勉強して、学校から帰っても勉強して、というめちゃくちゃきつい毎日を送っていたんです。だから、芸能の話を聞いたときは「光が舞い込んできた」みたいな感覚でした。「キター！ これで逃げられる」って思いましたね（笑）。

「芸能を本気でやるなら勉強をやめてもいいよ」と言われたので、受験はせず地元の中学に進みました。

――最初は、芸能への憧れがあったわけではなかった？

正直、最初は勉強からの逃げでした（笑）。あと半年頑張ればいい中学に入れたかもしれないけど、それよりもキツさのほうが勝ってしまったというか。だから最初は逃げた、という感覚でしたね。

「モニターに映る側になりたい」大きなステージで芽生えた夢

――STARTOではどんな経験をされたんですか？

中学2年生まで所属したんですが、バックダンサーとして国立競技場をはじめいろいろなステージに立たせてもらいました。

前髪をかき上げるだけで「キャー！」って言われる先輩たちを目の当たりにして、「わー、こういうふうになりたいな」と思いました。

ステージに立つと、お客さんはモニターに映る先輩たちばかりを見ていて、目の前でがむしゃらに踊っているジュニアのことは、ほとんど見てくれないんです。だからこそ、「モニターに映る側になりたい」と思うようになりました。そのころから、夢がはっきりしてきましたね。

――中学2年生でSTARTOを離れて、アクターズスタジオに入られますよね。

STARTOはレッスンというより、すぐ本番という感じだったんです。「来週、横浜アリーナに来て」といった具合で。基礎からダンスや歌を学びたいと思いはじめたんですよね。

そのころにDa-iCEさんやK-POPのグループに出会い、パフォーマンスで魅せるアーティストに強く惹かれるようになって。「こういう人になりたい」と思ったときに、それならそういった人たちを輩出している養成所に行こうと考えて、自分で調べてアクターズスタジオに通うことを決めました。

――キャリアチェンジは大人でも難しいことですが、中学2年生で自分で調べて、そこに行くと決めたのはすごいですね。

確かに（笑）。でも、それくらいステージでの経験は大きかったのかもしれないですね。国立競技場や紅白歌合戦など、大きな舞台も経験させていただいて、何もわからないけど「楽しいな」と思っちゃいました。

エイベックスで5年間、よさこいを踊り続けた理由

――基礎を学んだ3年間のアクターズスタジオを経て、高校2年生のときにエイベックスのオーディションを受けます。

当時、日本でダンスボーカルグループを輩出している事務所を自分なりに調べて。エイベックスに応募して、四次審査まで突破して、無事に入所できました。

そこまでは本当に楽しかったです。Da-iCEさんやlolさんを輩出した事務所に入れて、「次は自分があんなふうになれるんだ」と思っていましたね。でも、そこでつまずきました。

――初めての挫折があったんですね。どんなつまずきだったんですか？

入ったはいいものの、なかなかダンスボーカルグループが作られなくて。気づいたら5年が過ぎてしまいました。その間に入ったのは「イケ家！」という、青スーツを着てよさこいを踊る、エイベックスにしては泥臭い新しい路線のグループで。

「ダンスボーカルユニットのオーディションがあったら受けさせるから、それまでここで頑張っていて」と言われながら、ずっとよさこいを踊っていました。

――オーディションが一向に来ない日々が、辛かった？

きつかったですね。高2から入って、20歳になって、21歳になって。アイドルやダンスボーカルグループって、10代でデビューしておきたいのが普通なので、焦りはやばかったです。でも、他の事務所に移ったとしても無理なんじゃないかという怖さもあって、エイベックスに留まり続けていました。

――その5年間を踏ん張り続けられた理由は何でしたか？

家族の存在が大きかったですね。親戚のおじさんからは、お母さんに「もう辞めさせろよ」「20歳でいつまで芸能を追うの？」と言われていたんですけど（笑）。でもお母さんは「絶対来るから」「大丈夫」と、信じてくれていました。

あとは、夢を言い続けていたことも大きかったと思います。おじさんにも「ダンスボーカルグループでやるから待っていて」とちゃんと言っていたし、周りに宣言することで逃げられない道を作っていました。 本当によそ見をしなかったし、ここで諦めたらダサいよなというくらい、自分を追い込んでいましたから 。

――当時の浦野さんのように、いわゆる「配属ガチャ」で、やりたいことと違う仕事に悩んでいる若手ビジネスパーソンは多くいます。

それは、仕方がないですもんね。配属は自分で選べるものではないし。

でも、夢はぶらさずに持ち続けてほしいと思います。僕もエイベックスで「演技に行かないか」「ソロはどうか」と言われたことがあるんですよ。グループが作れなくてかわいそうだと思われたのかもしれないですけど（笑）。でも、「興味ありません」とぶれなかった。それが今につながったと思います。

あとは、やりたいことと違う仕事をしていても、投げやりにしないこと。僕もよさこいをやっている5年間は決して無駄じゃなかったし、あの経験が今に生きていることもたくさんあります。どんな経験も無駄にはならないので、今いる場所で全力を尽くしながら、夢に向かってコツコツと成長し続けることが大切だと思います。

「ラストチャンス」で挑んだPRODUCE 101

――その後、大学3年生で、エイベックスを退所されますね。

さすがに焦って、21歳で辞めました。辞めてから冷静になると、日本ではグループが作られていなかったんですよ。K-POPが強すぎる時代になっていて。だから、日本にいても夢を叶えられないと思って、韓国語を調べながら、韓国の事務所に片っ端から履歴書を送り続けました。

送れているのかどうかもわからないぐらいのレベルでしたけど、がむしゃらでしたね。あのときもきつかったです。

――大学3年生というと、周りは就活中です。そうしたことは気にならなかったですか？

会社員になろうとは思わなかったし、他の仕事に就こうとも思わなかったですね。「いつか絶対デビューできる」と信じていました。大学の友達が就活でスーツを着ている中、自分は髪を染めてボーダーのニットにスキニーとブーツで過ごしていましたね（笑）。

そんなときに、PRODUCE 101 JAPANのオーディションの話が来るんです。

――そのときの心境は？

「来た、ラストチャンスだ」と思いましたね。ダンスやボーカルもちゃんと学び直して、全力で挑みました。

後編では、PRODUCE 101 JAPANの舞台裏からOWVの結成秘話。そして、浦野さんが大切にする仕事の価値観に迫ります。

プロフィール 浦野秀太（うらの・しゅうた） 浦野秀太（うらの・しゅうた） 1997年6月17日生まれ、神奈川県出身。A型。メンバーカラーは黄色。グループのムードメーカーで、伸びと広がりのある歌声をもつメインボーカル。趣味は家族旅行、サウナ、グルメやカフェ巡り、お笑い番組。特技はピアノ。「ぽかぽか」（フジテレビ系）隔週火曜レギュラーや、モデルとしても活躍。 X（旧Twitter） @shuta_urano Instagram @shuta_urano X（旧Twitter） @shuta_urano Instagram @shuta_urano OWV（オウブ） 本田康祐・中川勝就・浦野秀太・佐野文哉からなる4人組ボーイズグループ。グループ名「OWV」には、“Our only Way to get Victory～勝利を掴む僕たちだけの道～”という意味が込められており、唯一無二の存在としてこの世界で勝利を掴むというメンバーの強い想いが表されている。2020年9月30日に1st single『UBA UBA』でメジャーデビュー。2025年4月6日には、結成5周年を記念したワンマンライブ「OWV 5th Anniversary LIVE -SUPERNOVA-」を幕張メッセ国際展示場にて開催し、大成功を収めた。圧倒的なパフォーマンス力と抜群のチームワーク、そしてバラエティでも光る個性で幅広い層から支持を集め、今なお人気急上昇中。 ＜告知＞ 12th single 「ROCKET MODE」 発売日：2026年4月8日(水) ▼MV OWV - 「ROCKET MODE」Music Video 『OWV LIVE TOUR 2026-SQUAD-』 ▼神奈川(横浜)公演

日時：7月4日(土)

【一部】14:00開場/15:00開演

【二部】18:00開場/19:00開演

場所：Zepp Yokohama ▼愛知(名古屋)公演

日時：7月19日(日)

【一部】14:00開場/15:00開演

【二部】18:00開場/19:00開演

場所：Zepp Nagoya ▼福岡公演

日時：8月11日(火)

【一部】14:00開場/15:00開演

【二部】18:00開場/19:00開演

場所：DRUM LOGOS ▼宮城(仙台)公演

日時：8月22日(土)

【一部】14:00開場/15:00開演

【二部】18:00開場/19:00開演

場所：仙台PIT ▼大阪公演

日時：9月27日(日)

【一部】14:00開場/15:00開演

【二部】18:00開場/19:00開演

場所：Zepp Namba ▼東京公演

日時：12月13日(日)

16:00開場/17:00開演

場所：両国国技館

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：内藤瑠那