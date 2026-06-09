サッカーのオランダ代表でコーチを務める元同国代表FWルート・ファンニステルローイ氏（49）が自身の誕生パーティーで代表を一時離脱していると複数の地元メディアが8日に報じた。マンチェスターUやRマドリードなどで活躍したレジェンドは7月1日に迎える50歳の誕生日を家族らと祝うため、チームの米国出発後もオランダにとどまって地元のデンボスにあるフレンチレストランでパーティーを行ったという。

2月に就任した同コーチの不在は4日の米国入り後に初めて行われた練習の際に明らかになり、オランダ協会は理由を「家庭の事情」としていた。クーマン監督が代表スタッフ入りを要請した際には既に予定が組まれ、指揮官は7日の段階で「“家庭の事情”と言うと、常に重く聞こえるが、それは美しく楽しい事情だった。我々が話し合った時に私は許可を与えた。数カ月前から知っていたし、選手たちも大体知っていた。だから問題はなかった」と説明。ウズベキスタンに2―1で競り勝った8日の親善試合後には事情が誕生パーティーだったことを認め「ルートはキャンセルできなかった。夫人と共に多数のゲストを招待し、その多くは海外からだった。彼の献身性については全く疑いがない」と強調した。

しかし、負傷明けのエースFWデパイ（コリンチャンス）がコンディションに問題を抱え、代表では右ウイングが本職ながら3日のアルジェリア戦に続いてウズベキスタン戦でも3トップの中央に入ったFWマレン（ローマ）は2試合連続で不発。指揮官自ら「我々はゴールを決めることに苦しんでいる。2試合でPKの2点しか決められなかった。3、4回の決定機を逃したことはちょっとした頭痛の種」と嘆いた中で元ストライカーのコーチが私用で不在というのは印象が良くない。

テレグラフ紙はクーマン監督の「ダブルスタンダード」を指摘した。代表MFクエンティン・ティンバー（マルセイユ）が、双子の兄弟であるDFユリアン（アーセナル）が出場した30日の欧州チャンピオンズリーグ決勝を家族で応援に行こうとした際は1日遅れで合宿に合流することを認めなかったとし「ささいなことで（ファンニステルローイ氏に）許可を与えたことは注目に値する。クーマンにとって、重要なスタッフであるアシスタントコーチが4日と数回の練習後にチームに合流することは、控え選手を1日欠席させるよりも簡単だったのだ」と批判的に報じた。ファンニステルローイ氏は日本戦までにチーム再合流の予定。クーマン監督は2つの事例を「比較できない」と語ったというが、1次リーグ初戦で結果を残せなければ批判が高まる可能性もある。

オランダ代表と言えば、かつて内紛と不協和音がたびたび主要国際大会敗退の原因と結びついてきた。新たな火種となりかねない出来事と言えそうだ。