Snow Man宮舘涼太の“ダテ”じゃない部分は？ CM撮影は優雅でロイヤルな所作で称賛の声浴びる
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が出演するフォーシーズ『ピザーラ』の新テレビCM「このウマさ、ダテじゃない」『夏のプレミアムクォーター』 が13日から放映される。インタビューでは自身の“ダテじゃない”部分について自信をのぞかせた。
【CMカット】爽やか白シャツの“アトノーセ・ミヤダーテ”
『夏のプレミアムクォーター』は、「後のせ＆後がけ」のピザがラインナップした、食材にこだわるピザーラならではの、夏のフレッシュな贅沢さが特徴のクォーターピザ。フレッシュレタスを“後のせ”する「ガーリックビーフ＆フレッシュレタス」、レモンを“後がけ”する「大海老のガーリックシュリンプ」が登場。
そのほか、「北海道産マスカルポーネ＆熟成サラミ」「フレッシュトマト＆バジル」と王道＆新作が1枚になった『夏のプレミアムクォーター』も発売する。
新CMでは夏の日差しを感じるテラスで、「アトノーセ ・ミヤダーテ」に扮した宮舘が、夏らしいさわやかな味わいを、力強い決め台詞と鮮やかな手さばきで表現。食べる前のひと手間で、アツアツ濃厚な旨みとフレッシュなおいしさが調和する楽しい新作をラインナップしている。
今回のCMでは、「アトノーセ」「アトガーケ」という印象的なフレーズとともに、宮舘ならではの優雅でロイヤルな世界観が描き出される。撮影では、レタスを添える“アトノーセ”のシーンや、レモンを美しく“アトガーケ”するシーンで、一つひとつの所作を丁寧に演じ、カメラワークともピッタリ合わせ、カットがかかるたびに歓声が上がった。
撮影の合間にはスタッフと雑談も交え、笑顔でコミュニケーションを取りながら、和やかな雰囲気で進行。中でもレタスを割る撮影シーンでは、最後に宮舘がフレッシュなレタスへ豪快にかじりつくアドリブを披露し、スタジオ中が笑いに包まれるひと幕もあった。
ピザを食べるシーンでは、前回・前々回に続き、カットがかかっても「うまい…！」と食べ続けてしまう宮舘も再び。満腹になってしまわないかというスタッフの心配も無用。CM撮影後の、WEB動画の撮影の最後まで何度も「うまい…」とつぶやきながら、2つの味をどちらも満喫している。
優雅さの中にも遊び心を感じさせる演技に「さすが宮舘さん！」という声が上がっており、撮影のたびにスタッフ陣をとりこに。「アトノーセ」「アトガーケ」のやり方をダイナミックに実演する料理番組風のWEB動画にも注目だ。
インタビューでは、今回の『夏のプレミアムクォーター』について、「“アトノーセ”することで完成する楽しさがあり、これまでにないおいしさを感じられる」とコメント。
さらに、“大海老のガーリックシュリンプ”についても、「ガーリックのコクがたまらなくおいしい」と絶賛し、撮影中も商品の魅力を存分に楽しんでいる様子が印象的でだった。
また、今回のCMの決めゼリフ「このウマさ、ダテじゃない…」にちなみ、“自身のダテじゃないと思う強み”について聞かれると、「自分の足で歩んできた経験や、見てきた景色は“ダテじゃない”と思う」と回答。これまで積み重ねてきた経験を大切にする宮舘らしい言葉に、スタッフも聞き入っていた。
【CMカット】爽やか白シャツの“アトノーセ・ミヤダーテ”
『夏のプレミアムクォーター』は、「後のせ＆後がけ」のピザがラインナップした、食材にこだわるピザーラならではの、夏のフレッシュな贅沢さが特徴のクォーターピザ。フレッシュレタスを“後のせ”する「ガーリックビーフ＆フレッシュレタス」、レモンを“後がけ”する「大海老のガーリックシュリンプ」が登場。
新CMでは夏の日差しを感じるテラスで、「アトノーセ ・ミヤダーテ」に扮した宮舘が、夏らしいさわやかな味わいを、力強い決め台詞と鮮やかな手さばきで表現。食べる前のひと手間で、アツアツ濃厚な旨みとフレッシュなおいしさが調和する楽しい新作をラインナップしている。
今回のCMでは、「アトノーセ」「アトガーケ」という印象的なフレーズとともに、宮舘ならではの優雅でロイヤルな世界観が描き出される。撮影では、レタスを添える“アトノーセ”のシーンや、レモンを美しく“アトガーケ”するシーンで、一つひとつの所作を丁寧に演じ、カメラワークともピッタリ合わせ、カットがかかるたびに歓声が上がった。
撮影の合間にはスタッフと雑談も交え、笑顔でコミュニケーションを取りながら、和やかな雰囲気で進行。中でもレタスを割る撮影シーンでは、最後に宮舘がフレッシュなレタスへ豪快にかじりつくアドリブを披露し、スタジオ中が笑いに包まれるひと幕もあった。
ピザを食べるシーンでは、前回・前々回に続き、カットがかかっても「うまい…！」と食べ続けてしまう宮舘も再び。満腹になってしまわないかというスタッフの心配も無用。CM撮影後の、WEB動画の撮影の最後まで何度も「うまい…」とつぶやきながら、2つの味をどちらも満喫している。
優雅さの中にも遊び心を感じさせる演技に「さすが宮舘さん！」という声が上がっており、撮影のたびにスタッフ陣をとりこに。「アトノーセ」「アトガーケ」のやり方をダイナミックに実演する料理番組風のWEB動画にも注目だ。
インタビューでは、今回の『夏のプレミアムクォーター』について、「“アトノーセ”することで完成する楽しさがあり、これまでにないおいしさを感じられる」とコメント。
さらに、“大海老のガーリックシュリンプ”についても、「ガーリックのコクがたまらなくおいしい」と絶賛し、撮影中も商品の魅力を存分に楽しんでいる様子が印象的でだった。
また、今回のCMの決めゼリフ「このウマさ、ダテじゃない…」にちなみ、“自身のダテじゃないと思う強み”について聞かれると、「自分の足で歩んできた経験や、見てきた景色は“ダテじゃない”と思う」と回答。これまで積み重ねてきた経験を大切にする宮舘らしい言葉に、スタッフも聞き入っていた。