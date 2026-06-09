戸田恵梨香、テレビデビューは『朝ドラ』だった 大御所俳優の幼少期演じるも…“たったの”出演時間に驚きの声
俳優の戸田恵梨香（37）が、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00）に出演。12歳で迎えたテレビ初出演時の心境を振り返った。
【写真】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香
この日番組では戸田の20年以上の俳優人生を語ったほか、厳格な家庭での驚きのエピソードを明かした。俳優としての道のりを振り返る中、2000年に放送されたNHK朝ドラ『オードリー』でテレビデビューを果たし、大竹しのぶの幼少期役を演じたことを明かした。
当時について戸田は「セリフはなかったんですけど、大人の人たちに囲まれてちゃんと、ちゃんと理解していないのに立たされたから『お前できるのか？』という目で見られているような気がして、すごい引きつった笑顔になった」と振り返った。
番組では当時の出演シーンも放送されたが、出演時間はたったの3秒。共演陣が驚きの声を上げる中、当初はヒロインのオーディションに参加したものの、不合格。しかしながら回想シーンで出演することになったと明かした。
【写真】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香
この日番組では戸田の20年以上の俳優人生を語ったほか、厳格な家庭での驚きのエピソードを明かした。俳優としての道のりを振り返る中、2000年に放送されたNHK朝ドラ『オードリー』でテレビデビューを果たし、大竹しのぶの幼少期役を演じたことを明かした。
番組では当時の出演シーンも放送されたが、出演時間はたったの3秒。共演陣が驚きの声を上げる中、当初はヒロインのオーディションに参加したものの、不合格。しかしながら回想シーンで出演することになったと明かした。