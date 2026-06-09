シンガー・ソングライターの伊藤銀次が、新曲の配信リリースを続けている。

「花火の音が」（２月配信）は元チャットモンチーの高橋久美子、６月１７日発表の「サヨナラのあとがき」は、いきものがかりの水野良樹が作詞。若手との共作、最先端のサウンドで、現代ポップスを追究する。

昨年は師と仰ぐ大滝詠一がレーベル「ナイアガラ・レコード」を設立して５０年。今年は、大滝、山下達郎とともに制作したアルバム「ナイアガラ・トライアングル ｖｏｌ．１」の発売から５０年。そして来年はソロデビュー５０年を迎える。

とはいえ、新曲ラッシュはそれらの節目を意識したわけではない。「コロナの頃、ライブができなくて時間があり、たくさん作った曲がそのままになっていた」。昔一緒に作品を作ったプロデューサーの木崎賢治にそれらを聴かせたところ「すごくいいね」と好感触で、制作が始まった。

新曲のサウンドは、５０年のキャリアを想像させないほど現代的だ。「Ｊポップは世界的地位を確立したけれど、歌中心の音楽になってきて僕には物足りない。一方で、洋楽は歌とサウンドを一緒に聴かせる音楽として発展している。そういうのをやりたかったんです」。海外ポップスの流行を取り入れたきらびやかなサウンドに、「毛筆のように濃淡がある」大滝の歌唱を意識した歌声をのせた。

世界的なシティ・ポップブームで過去の作品が聴かれるようになり、ＳＮＳを通じて海外のファンから直接メッセージが届くようになった。「この間、下北沢でライブをしたら、わざわざ台湾から来てくれた人がいた。びっくりです」。一連の新曲は、伊藤らの影響を受けた若手の音楽を、今度は伊藤が取り入れ、好循環が生まれた結果のようにもみえる。「昔から歌は世につれというように、ポップスは時代によって変わっていくんですよ」

６月１０日、国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ」の一環で大滝のトリビュートライブに出演。８月２６日、ビルボードライブ東京で公演。