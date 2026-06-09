Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージE卓が6月8日に行われ、今大会初出場となった渡辺史哉（連盟）が、実況の流局予想を覆す劇的な親跳満をツモアガり、ファンを大いに沸かせた。渡辺は24歳で「王位」を獲得するなど、今後が期待される28歳の若手だ。

【映像】ラス牌なんて関係なし！新鋭・渡辺史哉の親跳満ツモ

見せ場となったのは、第1試合の東4局。親番を迎えた渡辺は、この時点で1万5800点持ちのラス目に沈んでいた。園田賢（赤坂ドリブンズ・最高位戦）、日向藍子（渋谷ABEMAS・最高位戦）、本田朋広（TEAM雷電・連盟）というMリーガーたちを相手に苦戦を強いられている状況だった。

しかし、ここで挽回の大チャンスが訪れる。配牌はマンズ、ピンズで1面子、ソウズで両面ターツ、ダブ東とドラの北が対子のイーシャンテンだった。だが、渡辺が鳴きたい東は日向が1枚抱えて絞る展開となる。それでも渡辺は4巡目に6索を引き入れてテンパイを果たすと、迷わずリーチを敢行した。

待ちは東と北のシャンポンで、山には残り2枚。しかし直後、日向に北を1枚回収され、アガリ牌は早くも山に残り1枚となってしまう。この状況にファンからは「これは出さないでしょ」「リーチだと出ないか」「出ないパターンだ」「ツモるしかない」といったコメントが寄せられた。

山に残り1枚となったところで、実況を務めた先輩の古橋崇志（連盟）は「流局だ、これは。これはもう流局です」と諦め気味に予言。これに対しファンからは「流局濃厚ｗ」「言うなｗ」「実況解説が私情にまみれすぎてるｗ」「実況ネガティヴすぎる」との声が上がった。

しかし、渡辺はこれらの声をものともしなかった。10巡目、なんと山に1枚しか残されていなかった高目の東をツモ。リーチ・ツモ・ダブ東・ドラ2・裏ドラの7翻で親の跳満、1万8000点を獲得し、一躍トップ目に浮上した。

これを見た古橋は手の平を返し、「あー！ラス牌ツモった、史哉！やるじゃないか！」と大興奮。ファンからも「リーチが正解だなw」「大正解」「やるやんけ」と絶賛の声が上がった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

