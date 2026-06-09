9日10時現在の日経平均株価は前日比75.81円（0.12％）高の6万4100.41円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は923、値下がりは581、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を310.75円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が91.72円、イビデン <4062>が42.57円、太陽誘電 <6976>が13.07円、レーザーテク <6920>が13.01円と続く。



マイナス寄与度は178.61円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が84.48円、ＴＤＫ <6762>が44.75円、フジクラ <5803>が20.72円、ファナック <6954>が19.11円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は海運で、以下、証券・商品、保険、建設と続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、化学が並んでいる。



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