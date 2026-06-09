橋本環奈、ミニスカで“推し”に会うショット公開「顔が完全に緊張してます」「舞台裏で会えるなんて成功したヲタクです」
俳優の橋本環奈（27）が9日までに、自身のXを更新。ミニスカート姿で“推し”に会ったことを写真とともに伝えた。
【写真】「顔が完全に緊張してます」ミニスカで“推し”に会った橋本環奈
橋本は「BOOP!The Musical観劇させて頂きました 最高すぎた、、、、」と報告。「ディミトリから沼にハマった琴様。礼真琴様演じるベティーちゃんが可愛いすぎて素晴らしすぎて大号泣。全人類観て下さい。必ず」と続けた。
さらに「けんやさん、りこちゃん、あやめも千と千尋ぶりに会いましたがみんな面白くて最高でした。感想を言い出したらキリがないです、、ちなみにまた観劇行きます、、何回でも観たいです」とした。
さらに連投し「推しに会う時はミニスカートです。写真の顔が完全に緊張してます。琴様を前にすると口数が10分の1になります。1人でタカホに泊まったこともあります。ムラ遠征めっちゃしてました。舞台裏で会えるなんて成功したヲタクです。緊張するんで伝えたい気持ちは風ちゃんに通訳してもらいます」と興奮が冷めやらない様子でつづっていた。
【写真】「顔が完全に緊張してます」ミニスカで“推し”に会った橋本環奈
橋本は「BOOP!The Musical観劇させて頂きました 最高すぎた、、、、」と報告。「ディミトリから沼にハマった琴様。礼真琴様演じるベティーちゃんが可愛いすぎて素晴らしすぎて大号泣。全人類観て下さい。必ず」と続けた。
さらに「けんやさん、りこちゃん、あやめも千と千尋ぶりに会いましたがみんな面白くて最高でした。感想を言い出したらキリがないです、、ちなみにまた観劇行きます、、何回でも観たいです」とした。
さらに連投し「推しに会う時はミニスカートです。写真の顔が完全に緊張してます。琴様を前にすると口数が10分の1になります。1人でタカホに泊まったこともあります。ムラ遠征めっちゃしてました。舞台裏で会えるなんて成功したヲタクです。緊張するんで伝えたい気持ちは風ちゃんに通訳してもらいます」と興奮が冷めやらない様子でつづっていた。