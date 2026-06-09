声優の緒方恵美が９日、Ｘを更新。８日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「銀河の一票」で生成ＡＩで声優の声が勝手に使用されている問題を取り上げたことに「いろいろ胸がいっぱいです」と思いをつぶやいた。

緒方は生成ＡＩによる声の無断使用について危機感を募らせており、５月２８日には法務省が開催した「肖像、声等の無断利用による民事責任のあり方に関する検討会」に出席。声優の声も日本のコンテンツを支える重要な要素の一つであることなどを訴えている。

そんな中、８日の「銀河の一票」では、人気声優の光留（日高のり子）がチームあかりのボランティアに参加したいとやってくる。光留は精神的な問題で大きな声が出せなくなっていた。茉莉（黒木華）とあかり（野呂佳代）が慎重に理由を尋ねると、生成ＡＩによる声の無断使用が関係していて…というストーリーだった。

緒方はまさに今声優界が抱えている問題が取り上げられたことに「ドラマ『銀河の一票』最新話…いろいろ胸がいっぱいです…ありがとう ありがとう」と感激。「朝録画で見てすぐ日高のり子さんと梶裕貴くんに連絡しちゃった…笑 推しに応援されるってこんな気持ちなんだね…」と投稿していた。