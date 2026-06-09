「Beast of Reincarnation」主人公エマたちキャラ&声優情報公開。パッケージ版の店舗別予約特典も
ハピネットは、プレイステーション 5用アクションRPG「Beast of Reincarnation」について、Fictions主導のもと追加情報を公開した。本作の発売日は8月4日で、ハピネットがパッケージ版、Fictionsがダウンロード版を発売する。
本作は、ゲームフリークが開発する新作アクションRPG。西暦4026年、世界崩壊後の日本を舞台に、主人公エマと腐蝕犬クゥの旅が描かれる。
今回、本作に登場するキャラクターと担当声優陣が公開。この情報は、PC Gaming Showにて公開されたもので、同イベントでは、ディレクターの古島康太氏による本作の紹介も行なわれている。
パッケージ版には封入特典として、デジタルデラックス版と同内容のダウンロードコンテンツが付与される。また、店舗別購入特典についても内容が公開されている。【PC Gaming Show】
キャラクター・声優情報公開
エマ（CV：石川由依）
本作の主人公。過去の記憶も感情もなく、穢れに侵された“穢れ人”。自分に欠けている“感情”について、知りたいと考えている。コロニーの住民からは腐蝕体として扱われ、忌み嫌われていたが、都の王の命を受け、輪廻の獣討伐の旅に出る。
クゥ
エマと共鳴したことで、輪廻の獣討伐の旅を共にする白い腐蝕体。戦闘時は強力な開花技で戦うが、平時はエマになでてもらうと喜ぶ。本来、敵対するはずの腐蝕体が、なぜエマに付き従うのかは謎に包まれている。
ヴァイオレット（CV：佐藤みゆ希）
エマにだけ見える霊体の少女。コロニーのはずれで孤独に暮らすエマにとって、唯一心を許せる存在。感情豊かで、時にエマの保護者のように行動する。
ブラッド（CV：大塚明夫）
浄化船と呼ばれる乗り物の操縦士兼整備士。王命を受けたエマを都へと連れて行く男。外の世界に精通しており、様々な助言でエマを導く。マスクの下には静かな意思を秘めている。
カグラ（CV：諸星すみれ）
コロニーに住む内向的な少女。親を失い、コロニーでも孤立し、ゴーレムに虐げられながら暮らしていた。とある事件をきっかけにエマの旅に同行し、旅の生活を支える。
クナイ（CV：小林ゆう）
独自に都を目指して旅をする凄腕の剣士で、強靭な鋼鉄の肉体を持つゴーレムをも両断する。エマと同じく腐蝕体を連れた穢れ人で、なぜかエマを気にかけるように度々通信してくる。
パッケージ版 プロダクトコード封入特典
プロダクトコードをPlayStation Store専用ページに入力することで、主人公エマの装備品や相棒「クゥ」のスキンなどのゲーム内アイテムが取得できる。
パッケージ版店舗特典
Amazon「A4クリアファイル」
あみあみ「アクリルキーホルダー」
イオン「めじるしチャーム」
エディオン/ヤマダデンキ/ヨドバシカメラ「マルチクロス」
エビテン
（1）オリジナルキャンバスボード、アクリルパネル、アクリルスタンド、ポストカードセット※有償特典
（2）3Dクリスタル※有償特典
お宝創庫「缶バッジ」
GEO「ネックストラップ」
Joshin/ビックカメラグループ/ふるいち「ステッカー」
アキバ☆ソフマップ「B2タペストリー」
ブックオフ「A4クリアポスター」
楽天ブックス「アクリルスマホスタンド」
WonderGOO「アクリルスタンド」
よろずやショップびっく宝島「ポストカードセット」
※デザイン監修中。
パッケージ版店舗特典一覧
「Beast of Reincarnation」PS5版パッケージ
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Beast of Reincarnation (C) 2026 GAME FREAK inc. All rights reserved. Published by Fictions, Inc.
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