【Beast of Reincarnation】 8月4日 発売予定 価格：8,980円 CEROレーティング：C（15才以上対象）

ハピネットは、プレイステーション 5用アクションRPG「Beast of Reincarnation」について、Fictions主導のもと追加情報を公開した。本作の発売日は8月4日で、ハピネットがパッケージ版、Fictionsがダウンロード版を発売する。

本作は、ゲームフリークが開発する新作アクションRPG。西暦4026年、世界崩壊後の日本を舞台に、主人公エマと腐蝕犬クゥの旅が描かれる。

今回、本作に登場するキャラクターと担当声優陣が公開。この情報は、PC Gaming Showにて公開されたもので、同イベントでは、ディレクターの古島康太氏による本作の紹介も行なわれている。

パッケージ版には封入特典として、デジタルデラックス版と同内容のダウンロードコンテンツが付与される。また、店舗別購入特典についても内容が公開されている。

キャラクター・声優情報公開

エマ（CV：石川由依）

【PC Gaming Show】

本作の主人公。過去の記憶も感情もなく、穢れに侵された“穢れ人”。自分に欠けている“感情”について、知りたいと考えている。コロニーの住民からは腐蝕体として扱われ、忌み嫌われていたが、都の王の命を受け、輪廻の獣討伐の旅に出る。

クゥ

エマと共鳴したことで、輪廻の獣討伐の旅を共にする白い腐蝕体。戦闘時は強力な開花技で戦うが、平時はエマになでてもらうと喜ぶ。本来、敵対するはずの腐蝕体が、なぜエマに付き従うのかは謎に包まれている。

ヴァイオレット（CV：佐藤みゆ希）

エマにだけ見える霊体の少女。コロニーのはずれで孤独に暮らすエマにとって、唯一心を許せる存在。感情豊かで、時にエマの保護者のように行動する。

ブラッド（CV：大塚明夫）

浄化船と呼ばれる乗り物の操縦士兼整備士。王命を受けたエマを都へと連れて行く男。外の世界に精通しており、様々な助言でエマを導く。マスクの下には静かな意思を秘めている。

カグラ（CV：諸星すみれ）

コロニーに住む内向的な少女。親を失い、コロニーでも孤立し、ゴーレムに虐げられながら暮らしていた。とある事件をきっかけにエマの旅に同行し、旅の生活を支える。

クナイ（CV：小林ゆう）

独自に都を目指して旅をする凄腕の剣士で、強靭な鋼鉄の肉体を持つゴーレムをも両断する。エマと同じく腐蝕体を連れた穢れ人で、なぜかエマを気にかけるように度々通信してくる。

パッケージ版 プロダクトコード封入特典

プロダクトコードをPlayStation Store専用ページに入力することで、主人公エマの装備品や相棒「クゥ」のスキンなどのゲーム内アイテムが取得できる。

パッケージ版店舗特典

Amazon「A4クリアファイル」

あみあみ「アクリルキーホルダー」

イオン「めじるしチャーム」

エディオン/ヤマダデンキ/ヨドバシカメラ「マルチクロス」

エビテン

（1）オリジナルキャンバスボード、アクリルパネル、アクリルスタンド、ポストカードセット※有償特典

（2）3Dクリスタル※有償特典

お宝創庫「缶バッジ」

GEO「ネックストラップ」

Joshin/ビックカメラグループ/ふるいち「ステッカー」

アキバ☆ソフマップ「B2タペストリー」

ブックオフ「A4クリアポスター」

楽天ブックス「アクリルスマホスタンド」

WonderGOO「アクリルスタンド」

よろずやショップびっく宝島「ポストカードセット」

※デザイン監修中。

パッケージ版店舗特典一覧

「Beast of Reincarnation」PS5版パッケージ

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