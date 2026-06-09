夏の保冷は「時間との戦い」→【3COINSのバッグ】が1,000円以下なのに優秀！

夏場の買い物やレジャーでは、冷たいものの持ち歩き時間が大きな問題に。ちょっとの間だけだからと油断していると、気付いたらぬるくなっていた、なんてことにも……。そんな「時間との戦い」の救世主となってくれそうなのが、【3COINS（スリーコインズ）】の保冷バッグ。今回は、税込1,000円以下という手に取りやすい価格ながら、使い勝手や収納力にも期待できるアイテムをピックアップ。その実力を掘り下げてチェックしていきます。

ドリンクホルダーにもなるサコッシュ

【3COINS】「保冷ミニサコッシュ」\330（税込）

夏のお出かけで活躍してくれそうなのが、このショルダーポーチ。両手が空くサコッシュタイプなので、フェスや公園、キャンプなどのアクティブなシーンでスマホなどのちょっとした小物を持ち歩くのにも役立ちそうです。

保冷グッズなので、もちろん内側には保冷素材を採用しています。冷たさをキープしたいものを入れておくほか、スマートフォンが屋外の暑さに晒されるのも防げそうです。

マチ付き設計で、ドリンクホルダーとしてもぴったりな形状。前面にはファスナーポケットが備わっており、小銭や鍵などを分けて入れられるため、身軽に行動したい日に重宝するはず。