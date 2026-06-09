『コンビニ兄弟』第7話 恋の考察をグランマと。桃のタルトを添えて
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）の第7話が、9日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
■第7話のあらすじ
リストラされローンが払えないと息子夫婦に泣きつかれ、住み慣れた佐賀の家を売り門司に移住してきた永田満江（余貴美子）は、新しい生活に馴染めないでいた。ある日、門司港で体調を崩したが、志波（中島健人）に偶然助けられたのをきっかけに、志波の後援会のメンバーとなり推し活を始める。一方、満江の孫・詩乃（中井友望）は、彼氏と別れたばかり。そんな時、満江のファッションが突然変わったことで永田家は大騒ぎとなる。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
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