“能スカ”日向坂46宮地すみれ＆渡辺莉奈、ペアで表紙飾る 顎クイポーズも再現【独占カットあり】
アイドルグループ・日向坂46の宮地すみれ＆渡辺莉奈が、9日発売の『ボム7月号』（ワン・パブリッシング）の表紙を飾る。
【表紙カット】ヘルシーな肌見せスタイルで…密着する”すみりな”コンビ
17枚目シングル「Kind of love」を発売し、宮崎県での『ひなたフェス2026』開催を控えた日向坂46から、“すみりな”ペアが表紙に登場。ユニット“能ある少女はスカート揺らす”としてユニット曲「恋と慣性の法則」を持つ仲良し2人が、初夏の緑豊かな古民家でのんびりとしたグラビアを披露する。
まずはノースリーブのルームウェアを着ての朝食作りで、ナチュラルな笑顔があふれるスタート。続いては水色のワンピースに着替えて、近くの河原へ散歩。スカートをたくし上げ冷たい川に足まで浸かり、横浜スタジアムでも披露された顎クイポーズも笑顔で再現。最後は白い半袖ブラウスに赤と青の色違いスカートでしっとりとしたグラビアも。
ロングインタビューでは、2人の初めての出逢いから、仲良くなったきっかけ、これからの2人についてなど、ここだけで語ったエピソードもたっぷり掲載する。通常版の別冊付録は宮地＆渡辺の両面ポスター。
なお、通常版の裏表紙は同グループから山口陽世が登場。限定版の表紙＆付録ピンナップは森脇梨々夏、裏表紙は和泉芳怜が飾る。
同誌にはほか、塩月希依音（NMB48）、田中れい（NMB48）、沢口愛華、南みゆか（Sophia la Mode）、松島かのん、百田汐里、花咲楓香、横野すみれ、蓬莱舞、和泉芳怜、OCHA NORMA、僕が見たかった青空、中村麗乃、畠中夢叶、横須賀京香らが登場する。
【表紙カット】ヘルシーな肌見せスタイルで…密着する”すみりな”コンビ
17枚目シングル「Kind of love」を発売し、宮崎県での『ひなたフェス2026』開催を控えた日向坂46から、“すみりな”ペアが表紙に登場。ユニット“能ある少女はスカート揺らす”としてユニット曲「恋と慣性の法則」を持つ仲良し2人が、初夏の緑豊かな古民家でのんびりとしたグラビアを披露する。
ロングインタビューでは、2人の初めての出逢いから、仲良くなったきっかけ、これからの2人についてなど、ここだけで語ったエピソードもたっぷり掲載する。通常版の別冊付録は宮地＆渡辺の両面ポスター。
なお、通常版の裏表紙は同グループから山口陽世が登場。限定版の表紙＆付録ピンナップは森脇梨々夏、裏表紙は和泉芳怜が飾る。
同誌にはほか、塩月希依音（NMB48）、田中れい（NMB48）、沢口愛華、南みゆか（Sophia la Mode）、松島かのん、百田汐里、花咲楓香、横野すみれ、蓬莱舞、和泉芳怜、OCHA NORMA、僕が見たかった青空、中村麗乃、畠中夢叶、横須賀京香らが登場する。