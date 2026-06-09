日向坂46山口陽世、しっとりとした大人の色気醸し出すソログラビア 『ボム』で卒業発表の経緯や三期生への思いも語る【独占カットあり】
アイドルグループ・日向坂46の山口陽世が、9日発売の『ボム7月号』（ワン・パブリッシング）の裏表紙を飾る。
【裏表紙カット】雨の中しっとりと艶っぽグラビアを披露した山口陽世
待望の三期生ライブ開催発表直後に突然の卒業発表をした山口がソログラビアに登場。日向坂46らしい水色のノースリーブ姿で、サイリウムカラーに合わせた花束を手に自然な笑顔を浮かべる。さらにはゴーフルも手に持ったシーンも。
黄色のワンピースに着替えては、誰もいない野球グラウンドへ。あいにくの雨となった撮影だが、傘を差してひとり歩く姿もしっとりと絵になる。ロングインタビューでは卒業を決心するまでの経緯、そして最愛の同期三期生について語っている。
なお、通常版の表紙は同グループから宮地すみれ＆渡辺莉奈が登場。限定版の表紙＆付録ピンナップは森脇梨々夏、裏表紙は和泉芳怜が飾る。
同誌にはほか、塩月希依音（NMB48）、田中れい（NMB48）、沢口愛華、南みゆか（Sophia la Mode）、松島かのん、百田汐里、花咲楓香、横野すみれ、蓬莱舞、和泉芳怜、OCHA NORMA、僕が見たかった青空、中村麗乃、畠中夢叶、横須賀京香らが登場する。
【裏表紙カット】雨の中しっとりと艶っぽグラビアを披露した山口陽世
待望の三期生ライブ開催発表直後に突然の卒業発表をした山口がソログラビアに登場。日向坂46らしい水色のノースリーブ姿で、サイリウムカラーに合わせた花束を手に自然な笑顔を浮かべる。さらにはゴーフルも手に持ったシーンも。
黄色のワンピースに着替えては、誰もいない野球グラウンドへ。あいにくの雨となった撮影だが、傘を差してひとり歩く姿もしっとりと絵になる。ロングインタビューでは卒業を決心するまでの経緯、そして最愛の同期三期生について語っている。
同誌にはほか、塩月希依音（NMB48）、田中れい（NMB48）、沢口愛華、南みゆか（Sophia la Mode）、松島かのん、百田汐里、花咲楓香、横野すみれ、蓬莱舞、和泉芳怜、OCHA NORMA、僕が見たかった青空、中村麗乃、畠中夢叶、横須賀京香らが登場する。