「NOBROCK TV」で話題の24歳、ヘルシーなスレンダーボディ披露 『ボム』で最新グラビア
タレントの森脇梨々夏（24）が、9日発売の『ボム7月号』限定版（ワン・パブリッシング）の表紙を飾る。
【表紙カット】ヘルシーな肌見せスタイルで…密着する”すみりな”コンビ
YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」発のアイドルグループ・DRAW▲ME（▲＝ハート）として注目を集め、「素直でごめんね」でのCDデビューも決定して話題の森脇が最新グラビアを届ける。いたずらっぽい笑顔とスレンダーボディ、距離感近めの表情も収めている。
限定版の裏表紙は、ミスマガ2021グランプリの和泉芳怜が、久しぶりの同誌水着グラビアに登場。声優にもチャレンジしている和泉の癒される笑顔とたわわな柔らかボディ、グラビアの王道を披露している。
なお、通常版の表紙は日向坂46から宮地すみれ＆渡辺莉奈が、裏表紙には同グループの山口陽世が登場している。
同誌にはほか、塩月希依音（NMB48）、田中れい（NMB48）、沢口愛華、南みゆか（Sophia la Mode）、松島かのん、百田汐里、花咲楓香、横野すみれ、蓬莱舞、和泉芳怜、OCHA NORMA、僕が見たかった青空、中村麗乃、畠中夢叶、横須賀京香らが登場する。
【表紙カット】ヘルシーな肌見せスタイルで…密着する”すみりな”コンビ
YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」発のアイドルグループ・DRAW▲ME（▲＝ハート）として注目を集め、「素直でごめんね」でのCDデビューも決定して話題の森脇が最新グラビアを届ける。いたずらっぽい笑顔とスレンダーボディ、距離感近めの表情も収めている。
なお、通常版の表紙は日向坂46から宮地すみれ＆渡辺莉奈が、裏表紙には同グループの山口陽世が登場している。
同誌にはほか、塩月希依音（NMB48）、田中れい（NMB48）、沢口愛華、南みゆか（Sophia la Mode）、松島かのん、百田汐里、花咲楓香、横野すみれ、蓬莱舞、和泉芳怜、OCHA NORMA、僕が見たかった青空、中村麗乃、畠中夢叶、横須賀京香らが登場する。