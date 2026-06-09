BTSのV（ヴィ＝30）が、韓国TikTokで、最も多くの「いいね」を記録した。5月8日に投稿した動画が、2000万件の「いいね」で、韓国TikTok史上最多記録を樹立した。同動画の再生回数は1億4000万回以上で、26年の韓国最高記録でもある。

韓国メディアのスターニュースは9日「Vは、3月13日にTikTokアカウントを開設してから19日で1000万フォロワーを突破した。さらに、韓国のスター個人アカウントとして最短の58日で1500万フォロワーを突破した。現在のフォロワーは1663万2000人で、累計『いいね』は1億5000万件以上」と報じた。

同アカウントには、11本の動画が掲載されている。5月1日と8日に投稿した動画も1億ビューを超え、計3本が1億再生を記録した。投稿7件は、今年「いいね」の韓国トップ10に選ばれた。1位、3位、4位、5位、8位、9位、10位を記録した。

同メディアはまた「インスタグラムでも『いいね』2000万件を獲得し、アジアの芸能人の中で最も多く検索された。昨年は、サッカー・ポルトガル代表FWのC・ロナウド、歌手テイラー・スウィフト、トランプ大統領に続いて4位にランクインした」と伝えた。