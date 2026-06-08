とちぎテレビ

５月、上三川町で発生した強盗殺人事件で、栃木、神奈川両県警の合同捜査本部は８日、強盗殺人未遂の疑いで再逮捕した１６歳の少年らを宇都宮地方検察庁に送りました。

強盗殺人未遂の疑いでこれまでに再逮捕されているのは、実行役とみられるいずれも神奈川県在住の１６歳の少年４人と、指示役とされる神奈川県横浜市の竹前海斗容疑者（２８）、妻の美結容疑者（２５）です。

このうち、少年３人が８日、宇都宮地方検察庁に送られました。宇都宮南警察署から送検された少年の表情には幼さが残り、おもむろに空を見上げながら車両に乗り込んでいきました。

６人は５月１４日、上三川町上神主の富山英子さん（６９）の家に押し入り金品を物色していたところ、富山さんの長男と次男に発見され２人の頭などをバールで殴った疑いがもたれています。

また、主導者とみられ、事件後に出国した益田和彦容疑者について、警察庁はＩＣＰＯ・国際刑事警察機構を通じて国際手配しています。益田容疑者は成田空港から中国へ出国し、その後、中国・福建省の空港からカンボジアへ向かう便に乗ったとみられています。

捜査本部は益田容疑者の行方を追うとともに、匿名・流動型犯罪グループの関与を視野に実態の解明を進めています。