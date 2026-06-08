とちぎテレビ

宇都宮市の中心部、繁華街で６日から相次ぐクマの目撃情報ですが、新たに８日午後７時ごろ、宇都宮市陽南２丁目でクマ１頭の目撃情報がありました。

場所は陽南中学校の東方で、警察官などが現場の対応にあたりました。現時点でクマの行方は分かっていません。

クマは８日午前３時２０分ごろに宇都宮市中央卸売市場近くの簗瀬町地区、午前４時２５分ごろには陽南１丁目地区の陽南中学校から北東に５００ｍ付近で目撃されました。

宇都宮市は、市内の９４すべての小中学校を８日午前６時に臨時休校することを決定。また県教育委員会によりますと、県立の全日制・定時制高校、特別支援学校、県立の中学校合わせて８校が休校しました。

県立の学校は、９日休校するところはありませんが、宇都宮市立の９４の小中学校は９日も臨時休校が決まりました。休校の理由について市教育委員会は「クマの行動範囲が広域であること、またいつ動き出すか分からないため」と説明しています。

人通りが多い県庁所在地の繁華街でクマが目撃された衝撃は大きく、市民生活への影響が懸念されています。

宇都宮市は市民に対して警戒を呼びかけています。

・クマを見かけた場合は決して近づかず、建物や自動車などの内部に避難し市役所、または警察に通報する

・家屋内への侵入の危険性があるため、戸締りをしっかり行う

・夜間のごみ出しを控える