◇NBAファイナル第3戦 ニックスースパーズ（2026年6月8日 マジソン・スクエア・ガーデン）

今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第3戦が8日（日本時間9日）に行われた。この試合ではドナルド・トランプ米大統領が来場した。

西王者ニックスが敵地で2連勝を飾り、本拠地ニューヨーク・マジソンスクエアガーデン（MSG）に帰還した。

第3戦の会場となるMSGの観戦チケット価格は、試合直前時点で最高2500万円。最安値チケットでも70万円で取引された。

そしてこの日は、トランプ米大統領が来場。そのため試合前から会場周辺は厳戒態勢が惹かれて、異様な雰囲気となった。

トランプ大統領は長年のニックスファンとして知られ、27季ぶりにファイナルへ進出したチームの試合を観戦すると5日に発表していた。大統領2期目はNFLスーパーボウルやストックカーレースのデイトナ500、ゴルフのライダーカップなどスポーツイベントへの出席が相次いでいる。来週14日（同15日）には格闘技最大イベント「UFC」をホワイトハウスで開催する予定となっている。