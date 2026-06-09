6月9日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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昼頃にかけ雨、雨脚強まるところも

今日は当初の曇り予想から変わり、午前9時時点で広く雨雲がかかってきました。梅雨前線の雨雲がどう広がるかの予想は難しく、これから昼頃にかけて広く雨が降り、雨脚が強まるところもありそうです。特に前線に近い南部の球磨地方などは夕方頃にかけても雨が続く見込みで、その他の地域も今日は1日、傘は持っていたほうが良さそうです。

きょうはヒンヤリ

今朝は少しひんやりとしていて、最低気温は熊本市で18.3℃、阿蘇市乙姫で15.9℃など、県内全ての地点で20℃を下回りました。日中も気温は上がりにくく、最高気温は熊本市で25℃の予想ですが、雨の影響でそこまで上がらない可能性が高いです。人吉市は22℃と4月中旬から下旬並みの予想となり、雨が降りやすい地域では長袖が良いかもしれません。

晴れると暑い・・・

明日は天気が回復し、朝から晴れて洗濯日和となる見込みです。木曜日から土曜日にかけても梅雨の晴れ間となりそうです。ただ、晴れると気温は上がり、明日の最高気温は熊本市で31℃、人吉市で30℃と真夏日の予想です。朝の最低気温は18℃ぐらいと過ごしやすいですが、日中は暑くなりそうです。

明子のささやき

今日と明日で県内は気温が大きく変わりますので、この変化に気をつけてください。今日は22℃～23℃ぐらいとひんやりする所もありますが、明日は一気に30℃を超える所があり、1日で10℃近く変化しそうです。体がついていかないこともありますので、十分気をつけてくださいね。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。