ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が8日までに、インスタグラムを更新。サバゲーイベントに参加した様子を公開した。

音羽は迷彩柄のベストに緑のビキニを合わせ、キャップをかぶった姿を披露。ピースコンバットのサバゲーイベントにゲスト参加したことを報告し「大好きなサバゲーのゲストに出られるなんて みなぽち嬉しい」とつづり、イベントの様子を写真や動画で公開した。

そして「航空支援戦はノーリスクでフルオートぶっ放して上から人を撃ちまくるの楽しすぎたし」と興奮気味に振り返った。さらに「水鉄砲大会はファンの方と水かけながら追いかけっこしたのもめっちゃ楽しかった〜〜」とファンとの交流も楽しんだ様子を明かした。

最後は「ほんとサバゲー楽し過ぎる サバゲー人口増えろ」と呼びかけ、「またイベント参加できますように」と今後への意気込みも示した。

この投稿に「カッコぃぃけど、かっわぃぃぃ」「かっこかわいい」「可愛い」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。スリーサイズはB98−W62−H90センチ。バストはHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。身長164センチ。