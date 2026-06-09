REDMI Buds 8

シャオミ・ジャパンは、最大50dBのスマートアクティブノイズキャンセリング(ANC)と、Hi-Res Audio Wirelessにも対応したワイヤレスイヤフォン「REDMI Buds 8」を9日に発売した。価格はオープンで、市場想定価格は5,980円前後。カラーはブラック、ホワイト、グリーン。

早割キャンペーンとして2026年6月22日までは5,380円で販売される。販売チャネルは直営店のXiaomi Store各店、Xiaomi Service Center秋葉原店。オンラインはXiaomi公式サイト、Xiaomi公式 楽天市場店、Amazon.co.jp、シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop、Yahoo!ショッピング。

ノイズの多い環境でも没入感のあるリスニング体験ができるというイヤフォン。最大50dBのANCと、最大4kHzの広帯域ノイズキャンセルを搭載。周囲の騒音を正確に検知し、飛行機のエンジン音や騒がしいカフェ、街中の雑踏など、あらゆる環境に合わせて3段階のアダプティブノイズキャンセルが最適な静寂を作り出すという。

さらに、ユーザーの装着状態や耳道の形状をアルゴリズムが自動で判別。ノイズキャンセルのパラメーターを個別に最適化することで、「オーダーメイドな快適空間を提供する」とのこと。

駅のアナウンスや会話を逃さない「3段階の外音取り込みモード(音声強調/周囲音強調)」も搭載する。

さらに、「トリプルマイクAI通話ノイズキャンセル」により、12m/sの強い風の中でもノイズを抑制した通話が可能。

縦型ボックスデザインの充電ケースには、「バッテリーインジケーターストリップ 2.0」を搭載。ケースを開けるだけで、LEDの光でバッテリー残量が直感的に把握できる。

スピーカーユニットは11mm径のダイナミックドライバーを搭載。「クリアで繊細な高音から、身体に響くディープな低音まで、あらゆるニュアンスを正確に再現する」とのこと。BluetoothのコーデックはSBC、AAC、LHDCに対応。

Xiaomi Acoustic Labsによる高精度なチューニングに加え、5種類のEQモードや、個人の聴力特性に合わせたパーソナルな音響空間を構築する「Sound ID」も搭載する。

バッテリー持続時間はイヤフォン単体で最大11時間、充電ケース併用で最大44時間。10分間の急速充電で最大4時間の再生が可能。