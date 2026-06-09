山形県西川町の月山で、７日から行方が分からなくなっている東京都の６５歳の男性について、警察などはきょうも朝から捜索を続けていますが、これまでのところ手がかりは見つかっていません。

警察によりますと、行方が分からなくなっているのは、東京都に住む６５歳の男性です。

男性はおととい、登山のため西川町月山沢の月山に入山したことが確認されています。その後、宿泊予定の施設を訪れなかったことから、施設の関係者が１１０番通報しました。

■宿泊先に「道に迷った」と連絡

男性はおととい午後６時半ごろ、携帯電話で宿泊先に「道に迷った」と話し、その後、午後７時４５分ごろに「道に出た」などと連絡がありましたが、それ以降連絡が取れなくなっています。

月山スキー場の姥沢駐車場には男性の車が止められているのが確認されており、警察はその付近から入山したとみています。

■きょうは標高の高い場所を捜索

きのうに引き続き、きょうも姥沢駐車場には現地本部が設置され、午前８時から、警察と山岳救助隊あわせて１０人が山に入り、きのうよりも標高の高い場所を中心に捜索範囲を広げて、男性を探しています。

また上空からの捜索について、県警ヘリは整備中のため、現在は県の消防防災ヘリ「もがみ」での対応を調整しています。「もがみ」は午前中、鳥海山での救助活動にあたっているため、午後から月山での捜索に加われるか調整を進めているほか、消防のドローンの活用も検討されています。

捜索が続いていますが、今のところ男性につながる手がかりは見つかっていないということです。