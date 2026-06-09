２０１７年４月に長崎市の私立海星高２年の男子生徒（当時１６歳）が自殺したのは、学校がいじめ対策を怠ったためとして、遺族が同校を運営する学校法人に約３２００万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が８日、長崎地裁であった。

松永晋介裁判長（村上典子裁判長代読）は、中学時代のいじめへの安全配慮義務違反を認め、慰謝料など約３３０万円の支払いを命じた。

判決は、生徒が書き残したノートや学校側が設置した第三者委員会の調査結果などを踏まえ、中高一貫校の同校に通っていた生徒が、同級生からおなかの音をからかわれるといった複数のいじめを中学時代に受けていたと認定。学校がいじめの早期発見の体制構築や適切に対処する安全配慮義務を果たしていれば、いじめの一部を防止できたと指摘した。

一方、高校時代のいじめ行為の存在は認めなかった。中学でのいじめから自殺まで１年以上経過していることから、「自死の理由がいじめ行為のみとは認められない」とした。また、生徒の様子などから学校側が自殺を予見することは困難だったと判断した。

生徒の自殺を巡っては１８年１１月、第三者委が中学３年時から高校までのいじめを認定し、「いじめが自殺の主たる要因」とする報告書をまとめたが、学校側が受け入れを拒否。訴訟で、学校側はいじめの存在自体を否定し、争っていた。

「複雑な気持ち」遺族が記者会見

男子生徒の両親は判決後、長崎市内で記者会見を開き、「息子によい報告ができる部分もある」とする一方、「法律のハードルの高さを実感した」と口をそろえた。

判決では、自殺に対する学校側の責任は認められなかった。母親（５４）は「学校の対応は違法とは言えないという部分があり、複雑な気持ち」と語った。父親（５９）は「納得できない部分があるが、まずは判決を理解した上で、弁護士に裁判事例や見通しを聞いて、今後の対応を決めたい」と述べた。

一方、学校を運営する学校法人・海星学園は「これまでの主張が一定認められたと受け止める。責任があるとされた点については、判決内容を精査し、今後の対応を検討する」との坪光正躬（まさちか）理事長名のコメントを発表した。