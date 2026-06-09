「黒天狗カード」を引いたときは自分軸の押し付けに注意！？【指導霊さんオラクルカード】

「黒天狗カード」を引いたときは自分軸の押し付けに注意！？

10 黒天狗 （くろてんぐ）

自分軸で、ブレずに精進

基本解説

辛く厳しい修行の真っ只中にあり、孤独を嚙み締めながら、自身の成長のための時間を過ごしている黒天狗。逃げ出したい想いもゼロではないけれど、向き合わなければならないことをわかっているからこそ、どこまでも自分に厳しくすることができます。ただ、修行中であるがゆえに、自分軸の在り方を他者に押しつけてしまうこともしばしば。押しつけてしまうと、それは相手にとって他人軸にすり替わってしまうことに気づきましょう。ほかの誰かを見て「自分だって誰かのせいにしたい」と、このような想いが生まれたときは要注意。自分軸がブレそうになったら、ここに戻ってきてひと呼吸つきましょうと、伝えています。

チャネリングメッセージ

自力本願、自己責任、自分軸。このあたりの意識が強すぎるがゆえに、かなり苦しい状況にあるのではないでしょうか。どうして自分ばかりが…と、逃げ出したくなることもあるでしょう。でも、あなたなら大丈夫。黒天狗の背中には大きな翼が生えています。あなたは必ずこの難局を飛び越えることができるのです。

今はどこを見ても真っ暗闇かもしれませんが、いつか必ず光が差し込むときが来ます。そして、孤独や苦労を味わったこの時間こそが、自分にとって本当に必要だったんだとわかるときが必ず来ます。

【出典】『指導霊さんオラクルカード - 龍神、天狗、天狐、七福神が最幸の道を照らし出す』著：望月彩楓

本記事は書籍『指導霊さん オラクルカード』（日本文芸社版、ISBN:9784537221916）に付属のもっちーオリジナルオラクルカードの解説を含んでいます。オラクルカードについてより詳しく知りたい方はぜひ本書をお手にとって、実際にオラクルカードをご使用ください。