ドル円理論価格 1ドル＝159.22円（前日比-0.23円） ドル円理論価格 1ドル＝159.22円（前日比-0.23円）

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ドル円理論価格 1ドル＝159.22円（前日比-0.23円）



割高ゾーン：159.44より上

現値：160.15

割安ゾーン：158.99より下



過去5営業日の理論価格

2026/06/08 159.45

2026/06/05 160.12

2026/06/04 159.95

2026/06/03 159.54

2026/06/02 160.19



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

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