由利本荘市鶴沼で9日朝、自宅敷地内にいたクマに驚いて転倒した女性がけがをしました。



由利本荘市内では連日、クマの目撃が相次いでいて、十分な警戒が必要です。



由利本荘警察署の調べによりますと9日午前6時ごろ由利本荘市鶴沼の民家敷地内で、新聞を取ろうと屋外に出た87歳の女性が自宅敷地内にいた体長約1メートルのクマに驚いて転倒し、腕にけがをしました。



また、9日午前5時20分ごろには由利本荘市石脇字石ノ花で民家敷地内にいる体長約1メートルのクマ1頭を、この家にいた50代の男性が目撃しています。





由利本荘市では8日もクマの目撃が相次ぎました由利本荘警察署の調べによりますと8日午前10時ごろ、由利本荘市石脇字弁慶川のグラウンドにクマ1頭がいるのを、車で走っていたにかほ市の40代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。由利本荘市石脇字山ノ神では8日、3件のクマの目撃がありました。午前11時35分ごろ、民家敷地内に体長が約1メートルのクマ1頭がいるのを、この家にいた60代の女性が目撃しました。また午後2時10分ごろには市道上にいる体長約1.2メートルのクマ1頭を、家にいた70代の男性が目撃しています。午後6時20分ごろには民家敷地内にいる体長約1メートルのクマ1頭を、この家にいた20代の女性が目撃しています。いずれも由利本荘市中心部の住宅地や住宅近くで目撃されていて、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されていて、屋外での活動の際は十分な警戒が必要です。