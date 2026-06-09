由利本荘市鶴沼でクマに驚き転倒した女性がけが 由利本荘市では連日クマの目撃が相次ぐ 十分な警戒を 8日・9日 秋田
由利本荘市鶴沼で9日朝、自宅敷地内にいたクマに驚いて転倒した女性がけがをしました。
由利本荘市内では連日、クマの目撃が相次いでいて、十分な警戒が必要です。
由利本荘警察署の調べによりますと9日午前6時ごろ由利本荘市鶴沼の民家敷地内で、新聞を取ろうと屋外に出た87歳の女性が自宅敷地内にいた体長約1メートルのクマに驚いて転倒し、腕にけがをしました。
また、9日午前5時20分ごろには由利本荘市石脇字石ノ花で民家敷地内にいる体長約1メートルのクマ1頭を、この家にいた50代の男性が目撃しています。
由利本荘警察署の調べによりますと8日午前10時ごろ、由利本荘市石脇字弁慶川のグラウンドにクマ1頭がいるのを、車で走っていたにかほ市の40代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。
由利本荘市石脇字山ノ神では8日、3件のクマの目撃がありました。
午前11時35分ごろ、民家敷地内に体長が約1メートルのクマ1頭がいるのを、この家にいた60代の女性が目撃しました。
また午後2時10分ごろには市道上にいる体長約1.2メートルのクマ1頭を、家にいた70代の男性が目撃しています。
午後6時20分ごろには民家敷地内にいる体長約1メートルのクマ1頭を、この家にいた20代の女性が目撃しています。
いずれも由利本荘市中心部の住宅地や住宅近くで目撃されていて、警察が注意を呼びかけています。
県内にはツキノワグマ出没警報が出されていて、屋外での活動の際は十分な警戒が必要です。