学情<2301.T>は軟調推移。年初来安値を更新した。８日の取引終了後、２６年１０月期第２四半期累計（２５年１１月～２６年４月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を下方修正した。売上高予想は前回予想の１３３億円から１２０億円（前期比８．９％増）、営業利益予想は３２億５０００万円から２６億円（同１１．４％増）に引き下げており、これを嫌気した売りが出た。現在の人員体制及びサービス提供体制において短期的な売り上げ拡大ペースに一定の制約が生じることから売上高の水準を見直すとともに、メディア力強化のためのシステム投資及びプロモーション投資を継続的に実施する影響を踏まえた。



４月中間期は売上高が前回予想の５１億円から４６億１８００万円（前年同期比５．８％増）、営業利益が５億６６００万円から３億４５００万円（同２５．８％減）に下振れして着地した。各利益は増益予想から一転して減益となった。売上高は若手経験者採用における採用活動の早期化や掲載タイミングの変化などを受け、受注から売り上げ計上が後ろ倒しになった。利益面では物価上昇などによるコスト増加が響いた。



なお、同時に取得総数４０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．０％）、取得総額６億５０００万円を上限とする自社株買いを行うと開示。取得期間は６月９日から１０月３１日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。



出所：MINKABU PRESS