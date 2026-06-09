9日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比43.4％増の1049億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同38.5％増の739億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気候変動指数 <294A> が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> 、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、ｉシェアーズ 日本国債２０年超 ＥＴＦ <573A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が14.34％高、ｉシェアーズ プラチナ ＥＴＦ <569A> が10.23％高、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> が4.44％高、ＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> が3.97％高、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> が3.64％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は7.08％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.21％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は3.44％安と大幅に下落している。



日経平均株価が685円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金449億3700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金372億7800万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が80億100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が49億5800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が40億4900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が28億7200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が28億3300万円の売買代金となっている。



株探ニュース