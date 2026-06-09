いい子でも選ばれない…。恋愛対象外にされやすい女性の共通点
感じもいいし、話していて嫌なところもない。それなのに、なぜか恋愛に発展しない。そんな女性には、“いい人”で終わりやすい共通点があります。
“当たり障りのない会話”で終わっている
嫌われたくなくて、無難な返事ばかりしていませんか？もちろん感じは良く見えますが、何を考えている人なのかが見えないと印象は残りません。恋愛対象になりやすい女性は、「私はこう思います」と自分の考えも見せています。
“相手に合わせること”が増えている
「何でもいいよ」が口グセになっていませんか？合わせることが多いほど、優しい印象にはなります。ただ一方で、自分の意思が見えないと、“一緒にいてラクな人”で止まりやすくなるものです。
好意を“伝えなさすぎる”
相手に好意を持っていても、まったく表現していないことありませんか？恋愛対象になりやすい女性は、「それ素敵ですね」「また話したいです」と、間接的に好意を伝えているもの。何も出さないままだと、相手も踏み込みにくくなります。
恋愛対象にならない原因は、魅力不足ではありません。無難にまとめる、合わせすぎる、好意を隠しすぎる。この積み重ねが、“いい人止まり”を作ってしまうのです。選ばれる女性は、優しさだけでなく“自分らしさ”もちゃんと見せています。 ※画像は生成AIで作成しています
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