太ももの前ばかり張る人へ。１日10回「下半身とお腹を同時に引き締める」簡単習慣
運動不足が続くと、太ももまわりの筋肉はうまく使われなくなり、下半身に重たさを感じやすくなります。特に40代以降は、代謝の変化だけでなく姿勢の崩れも重なり、太ももの張りやお腹まわりのもたつきが気になりやすいもの。
そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【レッグプルフロント】です。脚を持ち上げるシンプルな動きですが、太ももの前側だけでなく下腹部や体幹にもアプローチでき、すっきりとした下半身づくりをサポートしてくれます。
【STEP１】骨盤を立てて座る
【STEP２】片脚をゆっくり持ち上げていく
息を吸ってお腹を引き込みます。お腹を薄く保ったまま息を吐きながら、片脚をゆっくり持ち上げましょう。膝は曲げず、脚の付け根から持ち上げる意識で行います。背中が丸まらないよう注意してください。
【STEP３】上げた位置でキープする
脚を上げ切ったら、その位置で１呼吸キープします。お腹を引き込んだ状態を維持しながら、胸を開き、背筋を長く保ちましょう。その後、ゆっくり脚を下ろします。反対側も同様に行い、左右各５回を目安に続けます。
▶効かせるコツ
脚を高く上げることよりも、骨盤を立てた姿勢をキープすることが大切。脚を上げる瞬間に背中が丸まったり、腰が後ろへ倒れたりすると体幹への刺激が逃げてしまいます。お腹を薄く保ちながら、頭頂部を上へ伸ばす意識で行いましょう。
太ももやお腹まわりの引き締めは、正しく使える状態をつくることが重要な鍵。まずは１日左右５回から。無理なく続けることで、軽やかな下半身づくりにつなげていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて構成しています
🌼なぜか下半身だけ重たい…？１日５回でお腹のシルエットまで変わる簡単エクササイズ