どれも美味しそーーーッ！【スタバ】の「新作フード」が大充実♡

【スターバックス】はドリンクだけでなく「フード」も充実。お気に入りのドリンクとあわせれば、ちょっぴりぜいたくなカフェタイムになりそうです。今回は、マニアも絶賛の新作サンドイッチと新作スイーツをピックアップ。ぜひ試してみて。

食べ応えありそう

@megumiko_maniaさんが「ボリュームはあるのにどこか上品」という「ポークカツ 石窯カンパーニュサンド」。「ひとくち目は想像以上にガツンときます」とのこと。厚めのポークカツにはマスタードマヨソースとキャベツをあわせていて、このソースが「いいアクセント」になっているそう。がぶっと頬張れば、お腹も心も満たされそうです。イートイン価格\690（税込）。

お肉がごろごろ

一目でお肉のごろっと感が伝わるこちらは「バジルポーク ホットトルティーヤ」です。公式サイトによると「食べ応えのあるジューシーなポーク」とバジルソースをあわせることで「味わい深いトルティーヤ」に仕上げているそう。@megumiko_maniaさんは「豚肉が食べ応え抜群」と評価しています。お肉がたっぷり入っているので、がっつり食べたい人も満足できそう。朝ごはんや軽めのランチにもぴったりです。イートイン価格\620（税込）。

チョコ好き必見！

@megumiko_maniaさんが「ゆっくり味わいたくなるご褒美みたいなスイーツ」と絶賛する「チョコレートテリーヌ」です。公式サイトによると「夏でも心地よく味わえる軽やかな口どけ」が特徴だそう。頑張った日のご褒美やちょっぴりぜいたくしたい日にいかが？ イートイン価格\540（税込）。

新作とあわせてチェック！

新作ではありませんが、こちらの「ブルーベリーレアチーズケーキ」もおすすめ。公式サイトによると、ベースには「さっくりとしたガレット生地」が使われているそう。トップには粒感のあるブルーベリー果肉がたっぷり。見た目が美しく、食べ応えもありそうです。イートイン価格\570（税込）。ぜひお気に入りのドリンクと一緒に楽しんでみて。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A