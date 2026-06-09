バレーボールネーションズリーグ

バレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は7日（日本時間8日）、最終日が行われた。世界ランク4位の日本は、同10位のカナダに3-2（29-27、25-20、23-25、28-30、15-12）とフルセットの末に勝利し、開幕4連勝でカナダ大会を終えた。24歳の佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）が全試合スタメンで活躍する中、公式アカウントが投稿した1枚の写真が思わぬ展開を呼んだ。

佐藤の公式アカウントは同日にXを更新。カナダラウンドの報告に加え、「この写真、めっちゃ可愛いですよね。一緒に映ってる福留選手も今日のカナダ戦大活躍！！」と記し、福留慧美と一緒に写った写真を投稿した。コート上のリラックスした雰囲気の中、笑顔で2人が並んでいた。「byまね」と書かれており、マネージャーによる投稿のようだ。

返信欄では佐藤本人も「カナダラウンドたくさんの応援ありがとうございました 次も頑張ります」と感謝し、「ちなみに、マネージャーはさとみさん推し！さとみさんファンもフォローしてくれたらオフショのさとみさんも見れるかも！？」と、なんとマネージャーの好みをネット上に発信したのだ。

さらにマネージャーも「まさかの暴露……全員推しです！！！」と補足。「淑乃のために全力で頑張ります！！！（淑乃と福留選手のオフショも近々…）」と含みを持たせて返信。仲睦まじいやり取りが展開されていた。

佐藤はカナダ戦で14得点を挙げ、チームの勝利に貢献。次戦はフィリピンに舞台を移し、日本時間17日にセルビアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）