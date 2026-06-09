◆米大リーグ ブルージェイズ―フィリーズ（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・フィリーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し３回の守備で、“元巨人の攻防”が実現した。

２０１６年に派遣選手としてキューバから巨人入りし、後に亡命して大リーグに移籍したフィリーズのホセ・アドリス・ガルシア外野手が２回に先制７号２ラン。ブ軍は先発コービンが３回も乱調で、３四死球に連打などでさらに３失点。０−５とされ、なおも１死満塁とピンチを広げた上に、再びガルシアに打席が巡ってきた。

岡本は０−２からの３球目をスイングしたガルシアの打球速度９５・３マイル（約１５３・４キロ）の強烈な三塁線へのゴロに横っ飛び。倒れ込んで打球を止めると瞬時に起き上がり、迷うことなく本塁へ矢の送球。抜けていれば、走者２人は生還し、さらに傷口が広がるところ、体を張って失点を阻止した。本拠地は大歓声に包まれ、地元ラジオ中継は「カズマ・オカモトがホットコーナーでナイスプレーです。難しい当たりに飛び込んで、ホームにストライクを投げ込みました」と、正確な送球を絶賛した。

ガルシアと岡本は２１０６年に巨人でわずかに重なっている。岡本は一軍定着する前だったが、今春フロリダ州での春季キャンプのオープン戦ではハグして再会するシーンもあった。元巨人の激しい攻防で、岡本はガルシアの打点を幻に。その回のピンチを脱したブ軍は、４回にも岡本が守備で魅せる。無死一塁から、ターナーの三塁ゴロを処理して二塁封殺。実況ラジオは「岡本のこの日２つ目のファインプレーです。非常にスマートな動きです」とたたえた。