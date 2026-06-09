【吉井理人の野球術 season3】#8

【前回を読む】「プチッ！」と音がした右肘の激痛 それでも降板できなかった事情とTJ手術を拒んだワケ

ロッキーズでプレーした2000年、僕は29試合に先発して6勝15敗（防御率5.86）と大きく負け越した。

シーズン中から右肘が痛み、中4日で1試合投げると、肘が曲がらなくなった。痛みのもとは遊離軟骨、通称「ネズミ」だった。

痛みに耐えられなくなり、トレーナーに相談に行くと、「いいクスリがあるから」と痛み止めを渡された。我慢して投げてくれということだ。

ロッキーズはその年、西地区4位。順位が決まると、すぐにベールというコロラド州のリゾート地で手術を受けることになった。ベールはスイスのアルプスをモデルにした美しいヨーロッパ風の都市。道路にはランナバウトと呼ばれる円形交差点があって、信号がない。まるで隠れ里のような街だった。

執刀医は球団の主治医で、朝6時くらいから手術をするという。前日のミーティングでは骨片だけを取り除くことになっていたのに、当日朝、手術直前になって執刀医は状態次第で靱帯も修復すると言い出した。

えっ！ いま、確かに「ligament（靱帯）」って言ったよな？ ひょっとしてトミー・ジョン手術をやるつもりか？

日本にいた当時から靱帯は傷ついていた。翌年は36歳。このタイミングでトミー・ジョン手術をやろうものなら、1年間は投げられず、先はほとんどなくなってしまう。といって当日はもう、通訳もいない。慌てて通訳に電話し、骨片を取り除くだけにしてくれと頼んで事なきを得た。

手術明けはデンバーでリハビリ。自分のアパートでヤンキースvsメッツのワールドシリーズを見たことを覚えている。

一度、日本に帰国して投げられるようになったことを確認、年明けは暖かい場所で投げるリハビリ。ロサンゼルスで野茂と自主トレをしてからキャンプ地のツーソンに入った。

ロッキーズ1年目の2000年限りでメッツ時代に結んだ2年契約が切れ、01年は投球イニング数によるオプションが付いていた。決まったイニング数を投げれば契約は自動更新されたが、クリアできず、契約するしないの権利は球団側に。結局、01年はスプリングトレーニングで最後まで残ったら契約ということになった。

前年までは主力組のAチームで投げていたものの、準主力のBチームやマイナーで投げることが多かった。どうやら僕と左腕投手の2人が当落線上にいたようだった。

迎えたスプリングトレーニング最終日、練習が終わり、ロッカーの荷物をまとめていると、事務所に呼ばれた。

部屋に入るなり、アシスタントGMらしき男性から青い紙を渡され、「これにサインし、3日以内にマイナーか、FAになるか選択してください」と言われた。

労いの言葉があるわけでも、ご苦労さんという意味の握手があるわけでもない。極めて事務的な対応だった。

迷うことなく「フリーになります」と言い、すぐにサインして部屋を出た。

ロッカールームに戻ると、事情を知った選手たちが挨拶をしに来てくれた。ベル監督には「昨シーズンは壊れた腕で本当によく投げてくれた。いま私が言えるのは頑張れということだけだ」と言われてジーンときた。

荷造りはおおかた終わっていたが、紙切れ一枚でクビになった怒りは収まらない。ユニホームもスパイクも野球用具もすべて詰め込んだバッグごと、ゴミ箱にぶん投げて球場を後にした。

（吉井理人／千葉ロッテマリーンズ前監督）