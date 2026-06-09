長友佑都が合流した南野拓実について話した

森保一監督率いる日本代表が現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビル入りした。

サポートメンバーのMF南野拓実が合流。最年長のDF長友佑都が「なんかパワースポットみたいです（笑）。僕とちょっと似てきたなと。彼が嫌がるかもしれないですけど」と南野の合流を歓迎した。

森保ジャパンはこの日から、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを再開した。南野も合流し、主将のMF遠藤航も一部トレーニングに参加。初戦のオランダ戦に向けてギアを上げ始めた。

練習後の取材対応に応じた長友は、6日後に迫った現場の雰囲気について「すごく注目度の高さも感じますし、日本代表の人気を感じますね。W杯の熱量もそうですし、期待されているのかなと思います」と話した。

そして、合流した南野について「いやもう、重鎮がね、また集まって。やっぱりテンション上がりますね。彼を見るだけでテンションが上がる」と絶大な存在感に触れながら、「森保さんが彼を怪我でも必要とした理由っていうのが、会った瞬間にそれを感じました」と、森保監督の決断に舌を巻いた。

南野にも直接、「お前に会うとテンション上がるわ」と伝えた長友。「なんかパワースポットみたいです（笑）。僕とちょっと似てきたと。彼が嫌がるかもしれないですけど」と笑いを誘いながら、「なんかちょっと似てきた感じで、会う人を元気にさせる『歩くパワースポット』なんじゃないかなっていうぐらい上がりますね」と南野の森保ジャパンにおける存在感を再認識した。（FOOTBALL ZONE編集部）