俳優ペ・ヨンジュン＆女優パク・スジン夫妻が空港で目撃された。

シンガポール紙「聯合早報」は8日、シンガポール・チャンギ国際空港第4ターミナルを訪れたペ・ヨンジュン、パク・スジン夫妻の目撃談を報じた。

公開された写真でペ・ヨンジュンは、ラフな私服姿に帽子を深くかぶっている。片手でキャリーケースを引きながら子どもの世話をする「父親ペ・ヨンジュン」の姿が特に目を引く。長髪を後ろで束ねたスタイリングも印象的だ。パク・スジンもカジュアルなショートパンツ姿で子どもたちの面倒を見ていた。

夫妻は俳優チェ・テジュンー女優パク・シネ夫妻と一緒に行動していた。第2子を妊娠中のパク・シネはゆったりとした服を着用して空港を訪れ、チェ・テジュンは荷物を載せたカートの上に息子を座らせていた。

ペ・ヨンジュンとパク・スジンは、事実上、芸能界を離れた状態にある。2人は2015年に結婚し、2016年に長男、2018年に長女を授かった後、ハワイへ移住したと伝えられている。昨年には、子どもたちが在学しているハワイの名門私立学校のホームページで近況が確認され、話題を集めたこともあった。