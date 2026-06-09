シャオミ・ジャパンは、完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8」を発売した。市場想定価格は5980円。発売にあわせて、6月22日まで全販路において5380円で提供する早割キャンペーンが実施される。

最大50dBのスマートアクティブノイズキャンセリング（ANC）と、最大4kHzの広帯域ノイズキャンセル機能を搭載する。周囲の騒音を検知し、環境に合わせて3段階のアダプティブノイズキャンセルが作動するほか、ユーザーの装着状態や耳道の形状を自動判別してパラメーターを個別最適化する仕組みを備える。

また、音声強調や周囲音強調を選択できる3段階の外音取り込みモードも搭載する。12m/sの風の中でもノイズを抑制する「トリプルマイクAI通話ノイズキャンセル」を採用した。音響面では11mmのダイナミックドライバーを搭載し、Hi-Res Audio Wireless認証および高解像度コーデックであるLHDCに対応している。Xiaomi Acoustic Labsによるチューニングが施されているほか、5種類のイコライザー（EQ）モードや、個人の聴力特性に合わせて音響空間を構築する「Sound ID」機能を利用できる。

ワイヤレス接続はBluetooth 5.4に準拠し、対応プロトコルはSBC、AAC、LHDCとなる。バッテリー駆動時間はイヤホン単体で最大11時間、充電ケースを併用することで最大44時間の再生ができ、10分間の急速充電で最大4時間の再生ができる。縦型ボックスデザインを採用した充電ケースには、LEDの光でバッテリー残量を表示する「バッテリーインジケーターストリップ2.0」が配置された。本体の重さは44.5gで、カラーバリエーションはブラック、ホワイト、グリーンの3色展開となる。