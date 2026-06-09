Ｗ杯で日本と同組のオランダ代表に激震！ アーセナルDFの本大会欠場が決定。鼠径部の負傷から回復が間に合わず
北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、日本代表と対戦するオランダ代表に激震が走った。
オランダサッカー協会（KNVB）は現地６月８日、北中米Ｗ杯に臨むオランダ代表に選ばれていたアーセナルのユリエン・ティンベルが、本大会を欠場すると発表した。
24歳のDFは鼠径部の怪我により３月の中旬から戦列を離れていたものの、５月30日のチャンピオンズリーグ決勝で復帰。しかし、KNVBによれば、鼠径部の負傷は十分に回復しておらず、医療チームからＷ杯を戦い抜けるコンディションにはないと判断されたという。メディカルスタッフとの協議の結果、本大会前最後のテストマッチとなるウズベキスタン戦後に、ニューヨークでの事前キャンプから離脱することになった。
2025-26シーズンにプレミアリーグを制したアーセナルで主力を務め、オランダ代表でもレギュラー候補の実力者は“またも”大舞台のピッチに立てず。KNVBは「これはオランダ代表にとって、そして何よりティンベル本人にとっても大きなショックだ。彼は２年前にも、前十字靭帯の負傷でEURO2024を欠場していた」と伝えている。
なお、ロナルド・クーマン監督はティンベルの代役として、サンダーランドのDFルチャレル・ヘールトライダを招集した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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オランダサッカー協会（KNVB）は現地６月８日、北中米Ｗ杯に臨むオランダ代表に選ばれていたアーセナルのユリエン・ティンベルが、本大会を欠場すると発表した。
24歳のDFは鼠径部の怪我により３月の中旬から戦列を離れていたものの、５月30日のチャンピオンズリーグ決勝で復帰。しかし、KNVBによれば、鼠径部の負傷は十分に回復しておらず、医療チームからＷ杯を戦い抜けるコンディションにはないと判断されたという。メディカルスタッフとの協議の結果、本大会前最後のテストマッチとなるウズベキスタン戦後に、ニューヨークでの事前キャンプから離脱することになった。
2025-26シーズンにプレミアリーグを制したアーセナルで主力を務め、オランダ代表でもレギュラー候補の実力者は“またも”大舞台のピッチに立てず。KNVBは「これはオランダ代表にとって、そして何よりティンベル本人にとっても大きなショックだ。彼は２年前にも、前十字靭帯の負傷でEURO2024を欠場していた」と伝えている。
なお、ロナルド・クーマン監督はティンベルの代役として、サンダーランドのDFルチャレル・ヘールトライダを招集した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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