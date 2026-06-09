2026年6月発売！ 貼るだけで手軽に可愛くなる「サンリオキャラクターズ キーリングハンガー」全8種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「サンリオキャラクターズ キーリングハンガー」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ キーリングハンガー」（税込300円）。全8種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ キーリングハンガー
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全8種
・ハローキティ
・ポムポムプリン
・シナモロール
・ウサハナ
・マイメロディ
・クロミ
・ポチャッコ
・ハンギョドン※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ キーリングハンガー」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ キーリングハンガー」（税込300円）。全8種のラインアップとなっています。
貼るだけで簡単にカスタムできる可愛い実用派アイテム！今流行りのカスタムにぴったりなキーリングハンガーが新登場しました。キャラクターそのものがデザインされた仕様になっており、貼るだけで手軽に可愛くデコレーションできるのが魅力です。フック部分にお気に入りのマスコットなどをつければ、自分好みにアレンジして楽しむことができます。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ キーリングハンガー
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全8種
・ハローキティ
・ポムポムプリン
・シナモロール
・ウサハナ
・マイメロディ
・クロミ
・ポチャッコ
・ハンギョドン※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)