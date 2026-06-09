「ブルージェイズ−フィリーズ」（８日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が「４番・三塁」で先発し、好守で魅せた。

三回に３点を追加されて０−５となり、なお１死満塁。岡本は右打者・ガルシアの三塁線への鋭いゴロに反応してダイビングキャッチ。すぐさま起き上がると、本塁へ送球して三塁走者を封殺した。

抜けていれば、複数の走者がかえり、一方的な試合になりかねなかった。本拠地は熱狂し、実況が「チームを救いました！」と叫ぶビッグプレーだった。２死後は投手ゴロでチェンジとなって、ブルージェイズは大ピンチを脱出した。

四回無死一塁でも高いバウンドのゴロに前進。グラブを前に出してショートバウンドで捕球すると、二塁へジャンピングスローする美技を見せた。

６試合ぶりの１４号本塁打を狙うバッティングでは、この試合前までリーグ２位の防御率１・４６で、７勝を挙げているサンチェスと対戦した。

二回無死の第１打席は３球三振。初球から１５０キロ超のシンカーを続けられて追い込まれると、３球目は低めのボール気味のチェンジアップに手が出てしまった。