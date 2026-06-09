ダンスパフォーマンス集団「梅棒」は8日、公式ブログを通じ、メンバー・遠山晶司が体調不良のため当面の間活動を休止すると発表した。

運営は、遠山から体調不良の申し出があったといい「医師の診断を受け一定期間の休養が必要との判断に至りました」と説明。「まずは回復を最優先とし、既に決まっていた一部の活動については周囲のサポートを受けつつ無理のない範囲で行っていく予定です」とし、「梅棒としての活動再開につきましては、回復状況を見ながら改めてご報告いたします」と呼びかけた。

遠山も公式を通じて「この度、しばらくの間、梅棒の活動をお休みさせていただくこととなりました。応援してくださっている皆さまへ梅棒公演中のご報告となってしまい、申し訳ありません」と報告。

「これまで活動を続けてこれたこと、そしてこの休養ができることは支えてくださっている皆さま、関係者の皆さま、そしてメンバーのおかげです。いつも温かく応援してくださっている皆さまにも感謝の気持ちでいっぱいです。また皆さまに元気な姿をお見せできるよう、日々を過ごしていきたいと思います」とファンへ向けメッセージをつづった。