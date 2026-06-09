アップルは9日、開発者会議「WWDC26」で、次世代Apple Intelligenceや、新バージョンのSiriである「Siri AI」、さらにiOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、visionOS 27も発表した。これらの新しいソフトウェア機能は、今秋に無料のソフトウェアアップデートとして提供予定。

次世代のApple Intelligenceが、Siri AIを実現。ユーザーのプライバシーを保護するために独自に設計された斬新なアーキテクチャを活用しているという。

Siri AIは、iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple Vision Proに組み込まれる。パーソナルコンテキストを理解し、メッセージ、Eメール、写真などを横断的に検索できるほか、システム全体で使えるアプリ内でのアクションを充実させ、アプリ間でタスクを実行可能。

ユーザーの画面上のコンテンツに関連する質問に答えたり、ウェブにアクセスし最新の情報を入手して役立つ回答を生成してくれる。専用のSiriアプリで過去の会話を振り返ったり、新しい会話を始めることも可能。iCloudを使用し、プライバシーを保護しながら会話の履歴をユーザーの製品間で同期できる。

Apple Intelligenceはさらに、写真アプリでの画像の編集、Safariでの複数タブを切り替えるブラウジング、Image Playgroundでの創造性の表現、メッセージとメールでのコミュニケーションなども進化させる。写真アプリでは、空間リフレーム機能により、ユーザーが撮影後に写真の構図を改善できる。

2027年のリリースにより、Apple製品はデザインの改良、パフォーマンスの向上のほか、ユーザーが作業する、コミュニケーションをとる、思い出を共有する、AirPodsで音楽を楽しむ、健康状態を記録するなどの方法の強化によって、さらに反応良く、信頼性が高く、楽しく使えるようになるとのこと。

プラットフォーム全体にわたる機能強化によって主要なシステムの性能が進化。「例えば、iPhoneとiPadのアプリでは、起動が最大30%速くなり、撮影した写真の読み込みが最大70%速くなり、AirDropの転送は最大80%速くなる」という。

携帯電話通信とWi-Fiネットワーク間の切り替えがこれまで以上にシームレスになるほか、外付けドライブとiPadの間でのファイルのブラウジングと転送は最大5倍速く、MacのFinderと同じくらい高速になるとのこと。

Spotlight、写真、メールでは、検索体験が再設計され、より安定して効率的に、ユーザーが探しているものを正確に見つけられるようになる。メールでは、新しいランキングシステムにより、トップヒット内にさらに関連性の高い結果を表示できる。

ソフトウェアデザインも改良。「設定」の新しいスライダにより、ユーザーがLiquid Glassをパーソナライズできるようになり、超透明から完全な色付きまで好みに合わせて調整できるほか、アプリのアイコンはさらに鮮明でより明確になるようにアップデートされる。

Macのアップデートでは、アプリの上部全体のより統一されたツールバー、端から端まで広がるサイドバー、色付きのサイドバーアイコンなど、長年愛されてきたmacOSのデザインの基盤が再び取り入れられる。

今秋にはさらに、iCloud共有アルバムにおいて、プラットフォームをまたいで、フル解像度に対応した写真共有を実現。

ヘルスケアアプリでは、閉経周辺期を含む周期の偏差の通知など、周期記録に閉経周辺期と更年期への対応が追加。

Apple Watchの新しいダイナミックなアプリグリッドに、Siriが提案する5つのアプリのアイコンが表示され、ユーザーは新しいタップジェスチャーでスマートスタック内のウィジェットを開くことができるようになる。新しい「探す」アプリでは「デバイスを探す」「持ち物を探す」「人を探す」が一つに統合される。

AirPodsでは、AirPodsのサウンドをさらにパーソナライズするために、カスタムEQが利用可能になる。また、Apple GymKitの機能が拡張され、AirPods Pro 3を使用しているユーザーは、「iPhoneで心拍数のデータを同期しながら、素晴らしい音質を楽しめる」とのこと。

Apple Vision Proでは、パノラマ写真を空間シーンに変換してパーソナルな環境として使用でき、Wi-Fiへの接続が最大3倍高速になる。

Appleマップでは、航空写真にAIを組み合わせて強化されたFlyover体験を提供し、より精細なビジュアルを楽しめるという。

なお、iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、visionOS 27のApple IntelligenceとSiri AIは、iPhone 16以降のモデル、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPad mini（A17 Pro）、M1以降を搭載したiPadモデル、M1以降を搭載したMac、Apple Vision Pro、およびApple Intelligenceを有効にした近くにあるiPhoneとペアリングしたApple Watch Series 10以降、Apple Watch Ultra 2以降、Apple Watch SE 3で利用できる。