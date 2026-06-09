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漫画好き芸能人が勝手に集まり、勝手に部門を決め、勝手に表彰する「勝手に！漫画アワードNEO」の第６弾が放送決定！ 漫画大好き芸人のニューヨークがMCとなり、パネラーの中丸雄一、ゆいＰ、丹生明里とともに、漫画への熱い思いを語り尽くす。

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オープニングで、「中学生くらいから漫画家になりたいと思っていた」と話すのは中丸雄一。その夢は一度挫折したが、芸能界に入ってから『東京タラレバ娘』『主に泣いてます』などの作品で知られる漫画家、東村アキコ先生と知り合い、アドバイスを貰ったり、アシスタントをしたりしたのち、３年前に『山田君のざわめく時間』で漫画家デビューを果たした。そうした経験を経て、「命を削って描いている世の漫画家さんへのリスペクトがさらに増した」と話す。

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「これは絶対読んで欲しい！今ハマっている漫画アワード」では、子供の頃から「漫画の英才教育を受けてきた」という元日向坂46の丹生明里が、一見幸せそうだが実はメンタルがボロボロな女性が主人公の漫画の魅力を熱弁。その主人公が落ち込んだ時にする驚きの行動を紹介する。

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そんな丹生が自身のストレス解消法を明かすと、おかずクラブ・ゆいＰは「深夜にパスタ３束食う」ことでストレスを解消していると告白。中丸は最近のストレス解消法として都市伝説好きのメンバーが集まり、酒を飲みながら語り合う“都市伝説オフ会”に参加していることを明かす。

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番組後半の「人気漫画家に聞きたいことアワード」には、今ドラマでも話題沸騰中の『九条の大罪』や『闇金ウシジマくん』の作者、真鍋昌平さんがスペシャルゲストとして登場。『九条の大罪』と『闇金ウシジマくん』のファン1000人へのアンケートをもとに、２作品の衝撃シーンを紹介しながら、裏社会への徹底した取材とイマジネーションで独自の世界を作り出す真鍋さんの創作の秘密に迫る。

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『九条の大罪』では、「100人近い弁護士に取材し、裁判の傍聴にも足を運んだ」という真鍋さん。金持ちが山奥にギャラ飲み女子を集め全裸で運動会をさせるシーンは、実際に参加した女性に聞いた実話がもとになっていることが明かされると、一同が驚愕。屋敷はこのシーンに衝撃を受け、それをモチーフにした漫才を作ったことがあると語る……。

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【出演者コメント】

中丸）めちゃくちゃ面白かったです。最後の真鍋先生の色んなエピソード、あと６時間くらい聞きたかったですね。皆さんおすすめの漫画も読んだことないものが多かったんで、このあと読もうかなと思いました。

ゆいＰ）同期のニューヨークとなかなか漫画の話ってしないんで。嶋佐くんがこういう漫画好きなんだっていうのが衝撃でした。しかも嶋佐くんが漫画のプレゼンをしているのをみて、あ、勉強できそうだなと思って（笑）。これからもっと教えてもらおうと思いました。

丹生）皆さんのプレゼンがお上手すぎて、本当その作品の一部分を見せて頂きながらだったので、全部読みたい！っていう気持ちになりました。（真鍋先生のように）今をときめく漫画家さんと話せる機会なんて中々ないので、聞きたかったことを聞けて本当に貴重な時間でした。

屋敷）皆さんのプレゼンもよかったですし、伏線回収っていうか、都市伝説から真鍋先生の話とか、丹生ちゃんの文字の話とか、俺の変化の話とか、全部が繋がって、これもなんかの陰謀なのかな（笑）。

嶋佐）今回のゲストの色々な裏の顔が知れて面白かったです。中丸さんがこんなに都市伝説マニアだったり、丹生ちゃんが家でソファをぶん殴ってたり（笑）。真鍋先生が来てくださって、意外とお会いしたらすごい物腰柔らかくて。でもやっぱりいろんな取材でいろんな裏のことを知ってるから、そういう話ももっといっぱいしたかったです。

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【放送情報】

「勝手に！漫画アワードNEO」

2026年6月19日金曜 深夜０時24分（放送終了後、TVerで見逃し配信）

【出演】

MC：ニューヨーク

パネラー：中丸雄一、ゆいＰ（おかずクラブ）、丹生明里

SPゲスト：『九条の大罪』『闇金ウシジマくん』作者・真鍋昌平

公式HP： https://www.asahi.co.jp/sp/mangaaward/