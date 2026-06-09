熊元プロレス、禁断企画に再び登場！前回“ドM妄想”を膨らませ…今回もノリノリ

6月9日（火）の『ロンドンハーツ』では、「うぬぼれ注意！オトコの自分番付 紅しょうが熊プロが付き合いたいランク」が放送される。

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スタジオの売れっ子芸人7名を、女性ゲストが付き合いたい順にランク付け。その順位を芸人たち自らがガチ予想する禁断の企画に、紅しょうが・熊元プロレスが再び登場。

前回、“ドM妄想”を膨らませてスタジオをざわつかせた熊プロが、今回もノリノリで順位付けする。

順位付けされる芸人たちは、ロンハー2年ぶりの登場となる見取り図・リリー、8年ぶりの登場レインボー池田直人をはじめ、とろサーモン・久保田かずのぶ、ガクテンソク・奥田修二、水田信二といった実力派漫才師。

さらに、若手芸人のエバース・佐々木隆史、ニッポンの社長・辻晧平ら売れっ子芸人計7名だ。「イイメンバー♡」と熊プロもご満悦。

いざランキング発表が始まると、「実際に草むらに飛ばしてくれた」「腕噛まれたい」など、今回も奇想天外な理由でスタジオ大混乱。さらに、「野球やってる人は…」と熊プロが謎理論を展開!?

予測不能のランキング結果に、田村亮、山崎弘也（アンタッチャブル）も驚愕する。屈辱の“うぬぼれ野郎”は誰になるのか？