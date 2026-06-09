６月１６日付で東証グロース市場に新規上場予定のＧＯ<581A.T>の公開価格が、仮条件（２３５０～２４００円）の上限である２４００円に決定した。



同社は、タクシー配車アプリ国内最大手。主力サービスであるタクシーアプリ「ＧＯ」のほか、高級車による上質な移動体験を提供する「ＧＯ ＰＲＥＭＩＵＭ」や、ビジネス利用に特化した法人向けサービス「ＧＯ ＢＵＳＩＮＥＳＳ」を展開。また、決済、広告、端末、タクシーチケットなどタクシーアプリに付帯する「タクシー関連サービス」を展開している。２０２５年末時点で利用可能なタクシーは約８万５０００台に上る。上場に際し、３６９３万６９００万株の売り出しのほか、オーバーアロットメントによる売り出し３５４万６０００株を予定。主幹事は野村証券。



出所：MINKABU PRESS