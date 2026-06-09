中丸雄一、ストレス解消法は“都市伝説好きと酒飲みながら語らう” ニューヨーク・嶋佐和也「裏の顔が知れて面白かった」
■中丸、漫画家へのリスペクト増す
中丸雄一、ゆいP（おかずクラブ）、丹生明里が、19日放送のABCテレビ『勝手に！漫画アワードNEO』（深0：24 ※関西ローカル）の第6弾にパネラーとして出演する。
【番組カット】真剣な表情で漫画トークを展開する丹生明里＆中丸雄一
漫画大好き芸人コンビのニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）がMCを務める同番組では、漫画大好き芸能人が勝手に集まり、勝手に部門を決め、勝手に表彰する。
オープニングで「中学生くらいから漫画家になりたいと思っていた」と話す中丸。一度は挫折したものの、芸能界に入ってから『東京タラレバ娘』『主に泣いてます』などの漫画家・東村アキコ氏と知り合い、アシスタントを務める等の後、3年前に『山田君のざわめく時間』で漫画家デビューを果たした。その経験を経て、「命を削って描いている世の漫画家さんへのリスペクトがさらに増した 」と話す。
元日向坂46の丹生は、子どもの頃から「漫画の英才教育を受けてきた」という。「これは絶対読んでほしい！今ハマっている漫画アワード」で、一見幸せそうだが実はメンタルがボロボロな女性が主人公の漫画の魅力を熱弁し、落ち込んだ時にする驚きの行動を紹介する。
そんな丹生が自身のストレス解消法を明かすと、ゆいPは「深夜にパスタ3束食う」ことでストレスを解消していると告白。中丸は、最近のストレス解消法として都市伝説好きのメンバーが集まり、酒を飲みながら語り合う“都市伝説オフ会”に参加しているそう。
番組後半の「人気漫画家に聞きたいことアワード」には、『九条の大罪』や『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋昌平氏がスペシャルゲストとして登場。1000人のファンから寄せられたアンケートをもとに、2作品の衝撃シーンを紹介しながら、裏社会への徹底した材とイマジネーションで独自の世界を創作する秘密に迫る。
『九条の大罪』では、「100人近い弁護士に取材し、裁判の傍聴にも足を運んだ」という。金持ちが山奥にギャラ飲み女子を集め全裸で運動会をさせるシーンは、実際に参加した女性に聞いた実話がもとになっていることが明かされると一同が驚愕する。
■出演者コメント
中丸：めちゃくちゃ面白かったです。最後の真鍋先生のいろんなエピソード、あと6時間 くらい聞きたかったですね。皆さんおすすめの漫画も読んだことないものが多かったんで、このあと読もうかなと思いました。
ゆいP：同期のニューヨークとなかなか漫画の話ってしないんで。嶋佐くんがこういう漫画好きなんだっていうのが衝撃でした。しかも嶋佐くんが漫画のプレゼンをしているのを見て、あ、勉強できそうだなと思って（笑）。これからもっと教えてもらおうと思いました。
丹生：皆さんのプレゼンがお上手すぎて、本当その作品の一部分を見せていただきながらだったので、全部読みたいっていう気持ちになりました。（真鍋先生のように）今をときめく漫画家さんと話せる機会なんて中々ないので、聞きたかったことを聞けて本当に貴重な時間でした。
屋敷：皆さんのプレゼンもよかったですし、伏線回収っていうか、都市伝説から真鍋先生の話とか、丹生ちゃんの文字の話とか、俺の変化の話とか、全部が繋がって、これもなんかの陰謀なのかな（笑）
嶋佐：今回のゲストのいろいろな裏の顔が知れて面白かったです。中丸さんがこんなに都市伝説マニアだったり、丹生ちゃんが家でソファをぶん殴ってたり（笑）。真鍋先生が来てくださって、意外とお会いしたらすごい物腰柔らかくて。でもやっぱりいろんな取材でいろんな裏のことを知ってるから、そういう話ももっといっぱいしたかったです。
中丸雄一、ゆいP（おかずクラブ）、丹生明里が、19日放送のABCテレビ『勝手に！漫画アワードNEO』（深0：24 ※関西ローカル）の第6弾にパネラーとして出演する。
【番組カット】真剣な表情で漫画トークを展開する丹生明里＆中丸雄一
漫画大好き芸人コンビのニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）がMCを務める同番組では、漫画大好き芸能人が勝手に集まり、勝手に部門を決め、勝手に表彰する。
オープニングで「中学生くらいから漫画家になりたいと思っていた」と話す中丸。一度は挫折したものの、芸能界に入ってから『東京タラレバ娘』『主に泣いてます』などの漫画家・東村アキコ氏と知り合い、アシスタントを務める等の後、3年前に『山田君のざわめく時間』で漫画家デビューを果たした。その経験を経て、「命を削って描いている世の漫画家さんへのリスペクトがさらに増した 」と話す。
そんな丹生が自身のストレス解消法を明かすと、ゆいPは「深夜にパスタ3束食う」ことでストレスを解消していると告白。中丸は、最近のストレス解消法として都市伝説好きのメンバーが集まり、酒を飲みながら語り合う“都市伝説オフ会”に参加しているそう。
番組後半の「人気漫画家に聞きたいことアワード」には、『九条の大罪』や『闇金ウシジマくん』の作者・真鍋昌平氏がスペシャルゲストとして登場。1000人のファンから寄せられたアンケートをもとに、2作品の衝撃シーンを紹介しながら、裏社会への徹底した材とイマジネーションで独自の世界を創作する秘密に迫る。
『九条の大罪』では、「100人近い弁護士に取材し、裁判の傍聴にも足を運んだ」という。金持ちが山奥にギャラ飲み女子を集め全裸で運動会をさせるシーンは、実際に参加した女性に聞いた実話がもとになっていることが明かされると一同が驚愕する。
■出演者コメント
中丸：めちゃくちゃ面白かったです。最後の真鍋先生のいろんなエピソード、あと6時間 くらい聞きたかったですね。皆さんおすすめの漫画も読んだことないものが多かったんで、このあと読もうかなと思いました。
ゆいP：同期のニューヨークとなかなか漫画の話ってしないんで。嶋佐くんがこういう漫画好きなんだっていうのが衝撃でした。しかも嶋佐くんが漫画のプレゼンをしているのを見て、あ、勉強できそうだなと思って（笑）。これからもっと教えてもらおうと思いました。
丹生：皆さんのプレゼンがお上手すぎて、本当その作品の一部分を見せていただきながらだったので、全部読みたいっていう気持ちになりました。（真鍋先生のように）今をときめく漫画家さんと話せる機会なんて中々ないので、聞きたかったことを聞けて本当に貴重な時間でした。
屋敷：皆さんのプレゼンもよかったですし、伏線回収っていうか、都市伝説から真鍋先生の話とか、丹生ちゃんの文字の話とか、俺の変化の話とか、全部が繋がって、これもなんかの陰謀なのかな（笑）
嶋佐：今回のゲストのいろいろな裏の顔が知れて面白かったです。中丸さんがこんなに都市伝説マニアだったり、丹生ちゃんが家でソファをぶん殴ってたり（笑）。真鍋先生が来てくださって、意外とお会いしたらすごい物腰柔らかくて。でもやっぱりいろんな取材でいろんな裏のことを知ってるから、そういう話ももっといっぱいしたかったです。